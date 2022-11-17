Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме
Депутат Шеремет: Киев должен выплатить России репарации за обстрелы четырех новых регионов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Киевские власти обязаны будут выплатить России репарации за обстрелы и разрушение ее четырех новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что резолюция ООН о репарациях Киеву - это юридически не обязывающий документ.
"Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом", - сказал Шеремет.
По его словам, нанесенный ущерб обязательно будет подсчитан, а счет - выставлен Украине.