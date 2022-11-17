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Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/reparatsii-1832119021.html
Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме
Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме - РИА Новости, 17.11.2022
Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме
Киевские власти обязаны будут выплатить России репарации за обстрелы и разрушение ее четырех новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:21
2022-11-17T09:21
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
россия
украина
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Киевские власти обязаны будут выплатить России репарации за обстрелы и разрушение ее четырех новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что резолюция ООН о репарациях Киеву - это юридически не обязывающий документ."Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом", - сказал Шеремет.По его словам, нанесенный ущерб обязательно будет подсчитан, а счет - выставлен Украине.
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михаил шеремет, россия, украина, госдума рф, политика
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Россия, Украина, Госдума РФ, Политика
09:21 17.11.2022
 
Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме

Депутат Шеремет: Киев должен выплатить России репарации за обстрелы четырех новых регионов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Киевские власти обязаны будут выплатить России репарации за обстрелы и разрушение ее четырех новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что резолюция ООН о репарациях Киеву - это юридически не обязывающий документ.
"Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом", - сказал Шеремет.
По его словам, нанесенный ущерб обязательно будет подсчитан, а счет - выставлен Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметРоссияУкраинаГосдума РФПолитика
 
 
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