https://ria.ru/20221117/reparatsii-1832119021.html

Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме

Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме - РИА Новости, 17.11.2022

Киев обязан выплатить России репарации, считают в Госдуме

Киевские власти обязаны будут выплатить России репарации за обстрелы и разрушение ее четырех новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:21

2022-11-17T09:21

2022-11-17T09:21

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Киевские власти обязаны будут выплатить России репарации за обстрелы и разрушение ее четырех новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что резолюция ООН о репарациях Киеву - это юридически не обязывающий документ."Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом", - сказал Шеремет.По его словам, нанесенный ущерб обязательно будет подсчитан, а счет - выставлен Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил шеремет, россия, украина, госдума рф, политика