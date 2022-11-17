https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832091584.html
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом - РИА Новости, 17.11.2022
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом
Киев планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных, к освещению провокации с планируемым обстрелом больницы в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T01:00
2022-11-17T01:00
2022-11-17T01:00
специальная военная операция на украине
киев
харьковская область
иван филипоненко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Киев планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных, к освещению провокации с планируемым обстрелом больницы в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.Ранее Филипоненко заявил, что Киев планирует провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области."Для освещения результатов данной преступной акции ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов, которые в своих репортажах представят данное преступление ВСУ в качестве доказательства неизбирательного применения Российскими Вооруженными Силами артиллерии в ответ на участившиеся обстрелы территории России", - сказал Филипоненко.
https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832090375.html
киев
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киев, харьковская область, иван филипоненко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьковская область, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации с обстрелом больницы под Харьковом