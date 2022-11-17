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Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832091584.html
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом - РИА Новости, 17.11.2022
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом
Киев планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных, к освещению провокации с планируемым обстрелом больницы в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T01:00
2022-11-17T01:00
специальная военная операция на украине
киев
харьковская область
иван филипоненко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Киев планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных, к освещению провокации с планируемым обстрелом больницы в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.Ранее Филипоненко заявил, что Киев планирует провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области."Для освещения результатов данной преступной акции ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов, которые в своих репортажах представят данное преступление ВСУ в качестве доказательства неизбирательного применения Российскими Вооруженными Силами артиллерии в ответ на участившиеся обстрелы территории России", - сказал Филипоненко.
https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832090375.html
киев
харьковская область
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киев, харьковская область, иван филипоненко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьковская область, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
01:00 17.11.2022
 
Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом

Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации с обстрелом больницы под Харьковом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЖенщина у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ
Женщина у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Женщина у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Киев планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных, к освещению провокации с планируемым обстрелом больницы в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.
Ранее Филипоненко заявил, что Киев планирует провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области.
Работа артиллерии Украинской армии - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
00:38Специальная военная операция на Украине
Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области
"Для освещения результатов данной преступной акции ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов, которые в своих репортажах представят данное преступление ВСУ в качестве доказательства неизбирательного применения Российскими Вооруженными Силами артиллерии в ответ на участившиеся обстрелы территории России", - сказал Филипоненко.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевХарьковская областьИван ФилипоненкоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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