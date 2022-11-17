https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832091584.html

Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом

Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом - РИА Новости, 17.11.2022

Киев хочет привлечь журналистов к освещению провокации под Харьковом

Киев планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных, к освещению провокации с планируемым обстрелом больницы в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:00

2022-11-17T01:00

2022-11-17T01:00

специальная военная операция на украине

киев

харьковская область

иван филипоненко

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Киев планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных, к освещению провокации с планируемым обстрелом больницы в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.Ранее Филипоненко заявил, что Киев планирует провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области."Для освещения результатов данной преступной акции ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов, которые в своих репортажах представят данное преступление ВСУ в качестве доказательства неизбирательного применения Российскими Вооруженными Силами артиллерии в ответ на участившиеся обстрелы территории России", - сказал Филипоненко.

https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832090375.html

киев

харьковская область

луганская народная республика

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киев, харьковская область, иван филипоненко, луганская народная республика, вооруженные силы украины