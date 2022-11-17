https://ria.ru/20221117/pozitsii-1832158242.html
В Запорожской области оценили позиции российских войск
В Запорожской области оценили позиции российских войск - РИА Новости, 17.11.2022
В Запорожской области оценили позиции российских войск
Позиции на линии боевого соприкосновения в Запорожской области удерживаются крепко, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:56
2022-11-17T11:56
2022-11-17T11:56
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830199232_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86dba85f802a558be3eb483a06af462d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиции на линии боевого соприкосновения в Запорожской области удерживаются крепко, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Позиции удерживаются достаточно крепко. Я разговариваю часто с военными: боевой дух высокий", - сказал Балицкий телеканалу "Россия 24".Ранее в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина перебрасывает войска и технику с херсонско-криворожского направления к Запорожской области на три направления.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830199232_699:537:2713:2048_1920x0_80_0_0_d8c6c6c0e9c8a5370007d32d1b6d198f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области оценили позиции российских войск
Врио главы Запорожья Балицкий: позиции на линии соприкосновения удерживаются крепко