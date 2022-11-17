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В Запорожской области оценили позиции российских войск - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/pozitsii-1832158242.html
В Запорожской области оценили позиции российских войск
В Запорожской области оценили позиции российских войск - РИА Новости, 17.11.2022
В Запорожской области оценили позиции российских войск
Позиции на линии боевого соприкосновения в Запорожской области удерживаются крепко, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:56
2022-11-17T11:56
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиции на линии боевого соприкосновения в Запорожской области удерживаются крепко, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Позиции удерживаются достаточно крепко. Я разговариваю часто с военными: боевой дух высокий", - сказал Балицкий телеканалу "Россия 24".Ранее в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина перебрасывает войска и технику с херсонско-криворожского направления к Запорожской области на три направления.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
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евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
11:56 17.11.2022
 
В Запорожской области оценили позиции российских войск

Врио главы Запорожья Балицкий: позиции на линии соприкосновения удерживаются крепко

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРасчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в Запорожье
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиции на линии боевого соприкосновения в Запорожской области удерживаются крепко, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Позиции удерживаются достаточно крепко. Я разговариваю часто с военными: боевой дух высокий", - сказал Балицкий телеканалу "Россия 24".
Ранее в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина перебрасывает войска и технику с херсонско-криворожского направления к Запорожской области на три направления.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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