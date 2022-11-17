https://ria.ru/20221117/pozitsii-1832158242.html

В Запорожской области оценили позиции российских войск

В Запорожской области оценили позиции российских войск - РИА Новости, 17.11.2022

В Запорожской области оценили позиции российских войск

Позиции на линии боевого соприкосновения в Запорожской области удерживаются крепко, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:56

2022-11-17T11:56

2022-11-17T11:56

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиции на линии боевого соприкосновения в Запорожской области удерживаются крепко, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Позиции удерживаются достаточно крепко. Я разговариваю часто с военными: боевой дух высокий", - сказал Балицкий телеканалу "Россия 24".Ранее в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина перебрасывает войска и технику с херсонско-криворожского направления к Запорожской области на три направления.

https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф