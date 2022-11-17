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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 17.11.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 17.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:15
2022-11-17T08:15
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится влиянием циклона с юго-запада, поэтому ожидается преобладание облачной погоды. Пройдет небольшой снег. Ветер восточной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве сегодня - минус 1-3, в Подмосковье - от нуля до минус 5 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
08:15 17.11.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидают небольшой снег и до минус трех градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗаснеженные кусты в Москве
Заснеженные кусты в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заснеженные кусты в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве обусловится влиянием циклона с юго-запада, поэтому ожидается преобладание облачной погоды. Пройдет небольшой снег. Ветер восточной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве сегодня - минус 1-3, в Подмосковье - от нуля до минус 5 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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