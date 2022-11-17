https://ria.ru/20221117/pogoda-1832110854.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 17.11.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:15

2022-11-17T08:15

2022-11-17T08:15

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится влиянием циклона с юго-запада, поэтому ожидается преобладание облачной погоды. Пройдет небольшой снег. Ветер восточной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве сегодня - минус 1-3, в Подмосковье - от нуля до минус 5 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221115/otdykhzimoy-1831447058.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода