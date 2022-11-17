https://ria.ru/20221117/pogoda-1832110854.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 17.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:15
2022-11-17T08:15
2022-11-17T08:15
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится влиянием циклона с юго-запада, поэтому ожидается преобладание облачной погоды. Пройдет небольшой снег. Ветер восточной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве сегодня - минус 1-3, в Подмосковье - от нуля до минус 5 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221115/otdykhzimoy-1831447058.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
В Москве в четверг ожидают небольшой снег и до минус трех градусов