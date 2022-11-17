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Лучшие русские современные писатели на фестивале Эн+ "Энергия" в Иркутске - РИА Новости, 17.11.2022
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https://ria.ru/20221117/pisateli-1831902749.html
Лучшие русские современные писатели на фестивале Эн+ "Энергия" в Иркутске
Лучшие русские современные писатели на фестивале Эн+ "Энергия" в Иркутске - РИА Новости, 17.11.2022
Лучшие русские современные писатели на фестивале Эн+ "Энергия" в Иркутске
В Иркутске с 18 по 20 ноября Эн+ впервые проведет фестиваль "Энергия". Он соберет ярких представителей современной российской культуры и искусства. По словам... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:04
2022-11-17T12:11
новый курс
фото
иркутск
культура
эн+ (en+ group)
денис драгунский
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В Иркутске с 18 по 20 ноября Эн+ впервые проведет фестиваль "Энергия". Он соберет ярких представителей современной российской культуры и искусства. По словам заместителя генерального директора компании Веры Курочкиной трехдневная программа фестиваля разделена на восемь тематических секций: "Театр", "Кинозал", "Лекторий", "Книги", "Мультимедиа", "АРТ", а также детская секция и зона Lounge.Представитель компании отметила, что развитие культуры и искусства в регионах – одно из ключевых направлений социальной политики Эн+ благодаря ее основателю – Олегу Дерипаске. В этот раз на фестивале на одной из самых больших тематических секций – "Книги" – жители Иркутска смогут лично пообщаться с лучшими современными российскими писателями.Гости фестиваля – в фотоленте Ria.ru.
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фото, иркутск, культура, эн+ (en+ group), денис драгунский, фото
Новый курс, Фото, Иркутск, Культура, Эн+ (En+ Group), Денис Драгунский
12:04 17.11.2022 (обновлено: 12:11 17.11.2022)
 

Лучшие русские современные писатели на фестивале Эн+ "Энергия" в Иркутске

Читать ria.ru в
В Иркутске с 18 по 20 ноября Эн+ впервые проведет фестиваль "Энергия". Он соберет ярких представителей современной российской культуры и искусства. По словам заместителя генерального директора компании Веры Курочкиной трехдневная программа фестиваля разделена на восемь тематических секций: "Театр", "Кинозал", "Лекторий", "Книги", "Мультимедиа", "АРТ", а также детская секция и зона Lounge.
Представитель компании отметила, что развитие культуры и искусства в регионах – одно из ключевых направлений социальной политики Эн+ благодаря ее основателю – Олегу Дерипаске. В этот раз на фестивале на одной из самых больших тематических секций – "Книги" – жители Иркутска смогут лично пообщаться с лучшими современными российскими писателями.
Гости фестиваля – в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Паблик-ток "Память и забвение" с писателем Евгением Водолазкиным (19 ноября, 17:00) приурочен к выходу его нового романа "Чагин". Новое произведение одного из наиболее знаковых современных российских писателей — роман о памяти, времени и человеке. Время и память — излюбленные темы Водолазкина: им посвящены в той или иной степени все его романы, от "Лавра" до "Оправдания Острова". В "Чагине" писатель раскрывает новую грань этой темы, персонифицируя память в образе человека.

Кстати, по словам Водолазкина, в "Чагине" он частично описал Иркутск. "Я был в Иркутске трижды. Впечатление от города потрясающее. Это один из самых красивых городов. Огромное впечатление на меня произвела деревянная архитектура", – признается Водолазкин.

Автор текста спектакля Лавр Евгений Водолазкин в театре МХАТ им. М. Горького
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Паблик-ток "Память и забвение" с писателем Евгением Водолазкиным (19 ноября, 17:00) приурочен к выходу его нового романа "Чагин". Новое произведение одного из наиболее знаковых современных российских писателей — роман о памяти, времени и человеке. Время и память — излюбленные темы Водолазкина: им посвящены в той или иной степени все его романы, от "Лавра" до "Оправдания Острова". В "Чагине" писатель раскрывает новую грань этой темы, персонифицируя память в образе человека.

Кстати, по словам Водолазкина, в "Чагине" он частично описал Иркутск. "Я был в Иркутске трижды. Впечатление от города потрясающее. Это один из самых красивых городов. Огромное впечатление на меня произвела деревянная архитектура", – признается Водолазкин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПрозаик, журналист Денис Драгунский во время представления своего нового романа "Автопортрет неизвестного" и сборника "Соседская девочка" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади. Книжный фестиваль "Красная площадь 2019" приурочен к Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Прозаик, журналист Денис Драгунский во время представления своего нового романа Автопортрет неизвестного и сборника Соседская девочка на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
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Прозаик, журналист Денис Драгунский во время представления своего нового романа "Автопортрет неизвестного" и сборника "Соседская девочка" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади. Книжный фестиваль "Красная площадь 2019" приурочен к Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, драматург, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин на фестивале культуры "Энергия" проведёт паблик-ток "БеспринцЫпные монологи" (20 ноября, 14:00). Он будет читать свои рассказы и готов общаться с посетителями фестиваля. Цыпкин признается, что очень любит Иркутск и считает этот город особенным благодаря его истории и, конечно, великолепной природе.

Писатель Александр Цыпкин на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла
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Писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, драматург, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин на фестивале культуры "Энергия" проведёт паблик-ток "БеспринцЫпные монологи" (20 ноября, 14:00). Он будет читать свои рассказы и готов общаться с посетителями фестиваля. Цыпкин признается, что очень любит Иркутск и считает этот город особенным благодаря его истории и, конечно, великолепной природе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанк

Маша Трауб проведёт на фестивале паблик-ток на тему "Зеркало для героя: о ком и о чем я пишу" (19 ноября, 11:00). Журналист-международник, она написали более 30 книг, в том числе и для детей. Два произведения были экранизированы, а "Съедобные сказки" превратились в детскую оперу. Многие ее книги посвящены теме материнства и проблемам воспитания детей, быту и образу жизни современного российского городского среднего класса.

Писатель Мария Трауб
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Маша Трауб проведёт на фестивале паблик-ток на тему "Зеркало для героя: о ком и о чем я пишу" (19 ноября, 11:00). Журналист-международник, она написали более 30 книг, в том числе и для детей. Два произведения были экранизированы, а "Съедобные сказки" превратились в детскую оперу. Многие ее книги посвящены теме материнства и проблемам воспитания детей, быту и образу жизни современного российского городского среднего класса.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанк

Послушать поэта Дмитрия Воденникова и пообщаться с ним посетителя фестиваля "Энергия" смогут во время литературной встречи "Сны о поэзии" (19 ноября, 13:00). Известный поэт, прозаик, эссеист и переводчик, Воденников с течение десяти лет с 2011 до 2021 год не писал стихи – по его словам "звук ушел". Год назад он вернулся к поэзии. На встрече Воденников будет говорить о стихах и о прозе, а также о своих эссе, которые называет промежуточным жанром. Он представит новый сборник эссе "Бессмертная стрекоза", в котором приглашает читателей вступить в диалог с поэтами прошлого и современности. После выступления состоится автограф-сессия с автором.

Писатель Дмитрий Воденников на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
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Послушать поэта Дмитрия Воденникова и пообщаться с ним посетителя фестиваля "Энергия" смогут во время литературной встречи "Сны о поэзии" (19 ноября, 13:00). Известный поэт, прозаик, эссеист и переводчик, Воденников с течение десяти лет с 2011 до 2021 год не писал стихи – по его словам "звук ушел". Год назад он вернулся к поэзии. На встрече Воденников будет говорить о стихах и о прозе, а также о своих эссе, которые называет промежуточным жанром. Он представит новый сборник эссе "Бессмертная стрекоза", в котором приглашает читателей вступить в диалог с поэтами прошлого и современности. После выступления состоится автограф-сессия с автором.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Писательница Анна Матвеева представит на фестивале свою новую книгу "Каждые сто лет". Это история, сложенная из монологов, дневниковых записей, писем и рассказов о двух женщинах, разделенных столетием. Одна из героинь начинает вести дневник в конце XIX века. Позже, уже в советские времена ее записи находит девочка в Свердловске и, подражая, начинает вести свой дневник. После встречи "Роман с дневником" (20 ноября, 13:00) состоится автограф сессия с писательницей.

Писатель Анна Матвеева на церемонии объявления финалистов национальной литературной премии Большая книга
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Писательница Анна Матвеева представит на фестивале свою новую книгу "Каждые сто лет". Это история, сложенная из монологов, дневниковых записей, писем и рассказов о двух женщинах, разделенных столетием. Одна из героинь начинает вести дневник в конце XIX века. Позже, уже в советские времена ее записи находит девочка в Свердловске и, подражая, начинает вести свой дневник. После встречи "Роман с дневником" (20 ноября, 13:00) состоится автограф сессия с писательницей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Во время паблик-тока "Герои современной русской литературы" (20 ноября, 16:30) у гостей "Энергии" будет возможность послушать Яну Вагнер. Писательница, переводчица и журналистка Вагнер имеет чешские и русские корни, так что детство ее проходило сразу в двух странах. Известность ей принес дебютный роман-антиутопия "Вонгозеро", по которому позже был снят телесериал "Эпидемия". Вторым ее романом стало продолжение "Вонгозера" - "Живые люди". Третий роман "Кто не спрятался" – это детектив, по которому также сейчас готовится экранизация. Вагнер также расскажет о своей новой книге, которая пока не закончена.

Писательница Яна Вагнер на премьере сериала Эпидемия в усадьбе Салтыковых-Чертковых в Москве
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Во время паблик-тока "Герои современной русской литературы" (20 ноября, 16:30) у гостей "Энергии" будет возможность послушать Яну Вагнер. Писательница, переводчица и журналистка Вагнер имеет чешские и русские корни, так что детство ее проходило сразу в двух странах. Известность ей принес дебютный роман-антиутопия "Вонгозеро", по которому позже был снят телесериал "Эпидемия". Вторым ее романом стало продолжение "Вонгозера" - "Живые люди". Третий роман "Кто не спрятался" – это детектив, по которому также сейчас готовится экранизация. Вагнер также расскажет о своей новой книге, которая пока не закончена.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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