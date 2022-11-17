Лучшие русские современные писатели на фестивале Эн+ "Энергия" в Иркутске
Паблик-ток "Память и забвение" с писателем Евгением Водолазкиным (19 ноября, 17:00) приурочен к выходу его нового романа "Чагин". Новое произведение одного из наиболее знаковых современных российских писателей — роман о памяти, времени и человеке. Время и память — излюбленные темы Водолазкина: им посвящены в той или иной степени все его романы, от "Лавра" до "Оправдания Острова". В "Чагине" писатель раскрывает новую грань этой темы, персонифицируя память в образе человека.
Кстати, по словам Водолазкина, в "Чагине" он частично описал Иркутск. "Я был в Иркутске трижды. Впечатление от города потрясающее. Это один из самых красивых городов. Огромное впечатление на меня произвела деревянная архитектура", – признается Водолазкин.
Паблик-ток "Память и забвение" с писателем Евгением Водолазкиным (19 ноября, 17:00) приурочен к выходу его нового романа "Чагин". Новое произведение одного из наиболее знаковых современных российских писателей — роман о памяти, времени и человеке. Время и память — излюбленные темы Водолазкина: им посвящены в той или иной степени все его романы, от "Лавра" до "Оправдания Острова". В "Чагине" писатель раскрывает новую грань этой темы, персонифицируя память в образе человека.
Кстати, по словам Водолазкина, в "Чагине" он частично описал Иркутск. "Я был в Иркутске трижды. Впечатление от города потрясающее. Это один из самых красивых городов. Огромное впечатление на меня произвела деревянная архитектура", – признается Водолазкин.
Писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, драматург, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин на фестивале культуры "Энергия" проведёт паблик-ток "БеспринцЫпные монологи" (20 ноября, 14:00). Он будет читать свои рассказы и готов общаться с посетителями фестиваля. Цыпкин признается, что очень любит Иркутск и считает этот город особенным благодаря его истории и, конечно, великолепной природе.
Писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, драматург, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин на фестивале культуры "Энергия" проведёт паблик-ток "БеспринцЫпные монологи" (20 ноября, 14:00). Он будет читать свои рассказы и готов общаться с посетителями фестиваля. Цыпкин признается, что очень любит Иркутск и считает этот город особенным благодаря его истории и, конечно, великолепной природе.
Маша Трауб проведёт на фестивале паблик-ток на тему "Зеркало для героя: о ком и о чем я пишу" (19 ноября, 11:00). Журналист-международник, она написали более 30 книг, в том числе и для детей. Два произведения были экранизированы, а "Съедобные сказки" превратились в детскую оперу. Многие ее книги посвящены теме материнства и проблемам воспитания детей, быту и образу жизни современного российского городского среднего класса.
Маша Трауб проведёт на фестивале паблик-ток на тему "Зеркало для героя: о ком и о чем я пишу" (19 ноября, 11:00). Журналист-международник, она написали более 30 книг, в том числе и для детей. Два произведения были экранизированы, а "Съедобные сказки" превратились в детскую оперу. Многие ее книги посвящены теме материнства и проблемам воспитания детей, быту и образу жизни современного российского городского среднего класса.
Послушать поэта Дмитрия Воденникова и пообщаться с ним посетителя фестиваля "Энергия" смогут во время литературной встречи "Сны о поэзии" (19 ноября, 13:00). Известный поэт, прозаик, эссеист и переводчик, Воденников с течение десяти лет с 2011 до 2021 год не писал стихи – по его словам "звук ушел". Год назад он вернулся к поэзии. На встрече Воденников будет говорить о стихах и о прозе, а также о своих эссе, которые называет промежуточным жанром. Он представит новый сборник эссе "Бессмертная стрекоза", в котором приглашает читателей вступить в диалог с поэтами прошлого и современности. После выступления состоится автограф-сессия с автором.
Послушать поэта Дмитрия Воденникова и пообщаться с ним посетителя фестиваля "Энергия" смогут во время литературной встречи "Сны о поэзии" (19 ноября, 13:00). Известный поэт, прозаик, эссеист и переводчик, Воденников с течение десяти лет с 2011 до 2021 год не писал стихи – по его словам "звук ушел". Год назад он вернулся к поэзии. На встрече Воденников будет говорить о стихах и о прозе, а также о своих эссе, которые называет промежуточным жанром. Он представит новый сборник эссе "Бессмертная стрекоза", в котором приглашает читателей вступить в диалог с поэтами прошлого и современности. После выступления состоится автограф-сессия с автором.
Писательница Анна Матвеева представит на фестивале свою новую книгу "Каждые сто лет". Это история, сложенная из монологов, дневниковых записей, писем и рассказов о двух женщинах, разделенных столетием. Одна из героинь начинает вести дневник в конце XIX века. Позже, уже в советские времена ее записи находит девочка в Свердловске и, подражая, начинает вести свой дневник. После встречи "Роман с дневником" (20 ноября, 13:00) состоится автограф сессия с писательницей.
Писательница Анна Матвеева представит на фестивале свою новую книгу "Каждые сто лет". Это история, сложенная из монологов, дневниковых записей, писем и рассказов о двух женщинах, разделенных столетием. Одна из героинь начинает вести дневник в конце XIX века. Позже, уже в советские времена ее записи находит девочка в Свердловске и, подражая, начинает вести свой дневник. После встречи "Роман с дневником" (20 ноября, 13:00) состоится автограф сессия с писательницей.
Во время паблик-тока "Герои современной русской литературы" (20 ноября, 16:30) у гостей "Энергии" будет возможность послушать Яну Вагнер. Писательница, переводчица и журналистка Вагнер имеет чешские и русские корни, так что детство ее проходило сразу в двух странах. Известность ей принес дебютный роман-антиутопия "Вонгозеро", по которому позже был снят телесериал "Эпидемия". Вторым ее романом стало продолжение "Вонгозера" - "Живые люди". Третий роман "Кто не спрятался" – это детектив, по которому также сейчас готовится экранизация. Вагнер также расскажет о своей новой книге, которая пока не закончена.
Во время паблик-тока "Герои современной русской литературы" (20 ноября, 16:30) у гостей "Энергии" будет возможность послушать Яну Вагнер. Писательница, переводчица и журналистка Вагнер имеет чешские и русские корни, так что детство ее проходило сразу в двух странах. Известность ей принес дебютный роман-антиутопия "Вонгозеро", по которому позже был снят телесериал "Эпидемия". Вторым ее романом стало продолжение "Вонгозера" - "Живые люди". Третий роман "Кто не спрятался" – это детектив, по которому также сейчас готовится экранизация. Вагнер также расскажет о своей новой книге, которая пока не закончена.