Лучшие русские современные писатели на фестивале Эн+ "Энергия" в Иркутске

Паблик-ток "Память и забвение" с писателем Евгением Водолазкиным (19 ноября, 17:00) приурочен к выходу его нового романа "Чагин". Новое произведение одного из наиболее знаковых современных российских писателей — роман о памяти, времени и человеке. Время и память — излюбленные темы Водолазкина: им посвящены в той или иной степени все его романы, от "Лавра" до "Оправдания Острова". В "Чагине" писатель раскрывает новую грань этой темы, персонифицируя память в образе человека.

Кстати, по словам Водолазкина, в "Чагине" он частично описал Иркутск. "Я был в Иркутске трижды. Впечатление от города потрясающее. Это один из самых красивых городов. Огромное впечатление на меня произвела деревянная архитектура", – признается Водолазкин.