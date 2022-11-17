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Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина - РИА Новости, 17.11.2022
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Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина
Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина - РИА Новости, 17.11.2022
Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о содержании переговоров директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:17
2022-11-17T15:17
уильям бернс
сергей нарышкин
россия
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о содержании переговоров директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Уильяма Бернса."Мы ничего не говорим о содержании переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не передавал ли Бернс каких-либо специфических посланий российской стороне в ходе переговоров.
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уильям бернс, сергей нарышкин, россия, политика
Уильям Бернс, Сергей Нарышкин, Россия, Политика
15:17 17.11.2022
 
Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина

Песков заявил, что Кремль ничего не говорит о содержании переговоров Бернса и Нарышкина

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о содержании переговоров директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Уильяма Бернса.
"Мы ничего не говорим о содержании переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не передавал ли Бернс каких-либо специфических посланий российской стороне в ходе переговоров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:03
Контакт Бернса и Нарышкина инициировал Вашингтон, заявил Рябков
 
Уильям БернсСергей НарышкинРоссияПолитика
 
 
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