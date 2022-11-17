https://ria.ru/20221117/peregovory-1832222449.html

Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина

Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина - РИА Новости, 17.11.2022

Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о содержании переговоров директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:17

2022-11-17T15:17

2022-11-17T15:17

уильям бернс

сергей нарышкин

россия

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о содержании переговоров директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Уильяма Бернса."Мы ничего не говорим о содержании переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не передавал ли Бернс каких-либо специфических посланий российской стороне в ходе переговоров.

https://ria.ru/20221117/peregovory-1832196566.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уильям бернс, сергей нарышкин, россия, политика