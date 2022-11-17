https://ria.ru/20221117/peregovory-1832222449.html
Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина
Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина - РИА Новости, 17.11.2022
Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о содержании переговоров директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:17
2022-11-17T15:17
2022-11-17T15:17
уильям бернс
сергей нарышкин
россия
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о содержании переговоров директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Уильяма Бернса."Мы ничего не говорим о содержании переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не передавал ли Бернс каких-либо специфических посланий российской стороне в ходе переговоров.
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832196566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уильям бернс, сергей нарышкин, россия, политика
Уильям Бернс, Сергей Нарышкин, Россия, Политика
Песков не стал говорить о содержании переговоров Бернса и Нарышкина
Песков заявил, что Кремль ничего не говорит о содержании переговоров Бернса и Нарышкина