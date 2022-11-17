https://ria.ru/20221117/pereboi-1832325844.html

Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети

Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети - РИА Новости, 17.11.2022

Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети

Тысячи пользователей мобильной связи по всей Германии столкнулись с нарушениями работы сети почти всех операторов, жители страны жалуются на невозможность... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:02

2022-11-17T20:02

2022-11-17T20:02

в мире

германия

bild

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Тысячи пользователей мобильной связи по всей Германии столкнулись с нарушениями работы сети почти всех операторов, жители страны жалуются на невозможность совершать телефонные звонки, сообщила немецкая газета Bild."Почти у всех немецких провайдеров мобильной связи наблюдаются массовые проблемы. Тысячи клиентов не могут совершать телефонные звонки, похоже, проблема существует по всей стране. Примерно с 15.00 (17.00 мск - ред.) сообщения о неполадках участились", - отмечает издание со ссылкой на данные портала allestörungen.de.Провайдер О2 в своем аккаунте в Twitter подтвердил информацию о перебоях в работе."В настоящее время существуют возможные ограничения на звонки в нашей сети. Это влияет на звонки в мобильных сетях 2G и 4G, а также в стационарной сети. Мы работаем над тем, чтобы восстановить обслуживание как можно быстрее", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221117/svyaz-1832318577.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, bild, twitter, технологии