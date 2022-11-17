Рейтинг@Mail.ru
Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/pereboi-1832325844.html
Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети
Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети - РИА Новости, 17.11.2022
Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети
Тысячи пользователей мобильной связи по всей Германии столкнулись с нарушениями работы сети почти всех операторов, жители страны жалуются на невозможность... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:02
2022-11-17T20:02
в мире
германия
bild
twitter
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Тысячи пользователей мобильной связи по всей Германии столкнулись с нарушениями работы сети почти всех операторов, жители страны жалуются на невозможность совершать телефонные звонки, сообщила немецкая газета Bild."Почти у всех немецких провайдеров мобильной связи наблюдаются массовые проблемы. Тысячи клиентов не могут совершать телефонные звонки, похоже, проблема существует по всей стране. Примерно с 15.00 (17.00 мск - ред.) сообщения о неполадках участились", - отмечает издание со ссылкой на данные портала allestörungen.de.Провайдер О2 в своем аккаунте в Twitter подтвердил информацию о перебоях в работе."В настоящее время существуют возможные ограничения на звонки в нашей сети. Это влияет на звонки в мобильных сетях 2G и 4G, а также в стационарной сети. Мы работаем над тем, чтобы восстановить обслуживание как можно быстрее", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221117/svyaz-1832318577.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, bild, twitter, технологии
В мире, Германия, Bild, Twitter, Технологии
20:02 17.11.2022
 
Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети

Тысячи немецких пользователей мобильной связи в сообщили о массовых перебоях в сети

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Тысячи пользователей мобильной связи по всей Германии столкнулись с нарушениями работы сети почти всех операторов, жители страны жалуются на невозможность совершать телефонные звонки, сообщила немецкая газета Bild.
"Почти у всех немецких провайдеров мобильной связи наблюдаются массовые проблемы. Тысячи клиентов не могут совершать телефонные звонки, похоже, проблема существует по всей стране. Примерно с 15.00 (17.00 мск - ред.) сообщения о неполадках участились", - отмечает издание со ссылкой на данные портала allestörungen.de.
Провайдер О2 в своем аккаунте в Twitter подтвердил информацию о перебоях в работе.
"В настоящее время существуют возможные ограничения на звонки в нашей сети. Это влияет на звонки в мобильных сетях 2G и 4G, а также в стационарной сети. Мы работаем над тем, чтобы восстановить обслуживание как можно быстрее", - говорится в сообщении.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 19:43Специальная военная операция на Украине
В девяти областях Украины зафиксировали перебои с мобильной связью
 
В миреГерманияBildTwitterТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала