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Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети
Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети - РИА Новости, 17.11.2022
Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети
Тысячи пользователей мобильной связи по всей Германии столкнулись с нарушениями работы сети почти всех операторов, жители страны жалуются на невозможность... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:02
2022-11-17T20:02
2022-11-17T20:02
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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Тысячи пользователей мобильной связи по всей Германии столкнулись с нарушениями работы сети почти всех операторов, жители страны жалуются на невозможность совершать телефонные звонки, сообщила немецкая газета Bild."Почти у всех немецких провайдеров мобильной связи наблюдаются массовые проблемы. Тысячи клиентов не могут совершать телефонные звонки, похоже, проблема существует по всей стране. Примерно с 15.00 (17.00 мск - ред.) сообщения о неполадках участились", - отмечает издание со ссылкой на данные портала allestörungen.de.Провайдер О2 в своем аккаунте в Twitter подтвердил информацию о перебоях в работе."В настоящее время существуют возможные ограничения на звонки в нашей сети. Это влияет на звонки в мобильных сетях 2G и 4G, а также в стационарной сети. Мы работаем над тем, чтобы восстановить обслуживание как можно быстрее", - говорится в сообщении.
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в мире, германия, bild, twitter, технологии
В мире, Германия, Bild, Twitter, Технологии
Тысячи немецких пользователей мобильной связи сообщили о перебоях в сети
Тысячи немецких пользователей мобильной связи в сообщили о массовых перебоях в сети