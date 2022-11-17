https://ria.ru/20221117/otravlenie-1832260846.html

В Кузбассе после отравления группы школьников возбудили уголовное дело

В Кузбассе после отравления группы школьников возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.11.2022

В Кузбассе после отравления группы школьников возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Кузбассе после отравления группы школьников и учителя в столовой техникума в Кемерово во время экскурсии, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:03

2022-11-17T17:03

2022-11-17T17:09

происшествия

кемеровская область

россия

кемерово

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после отравления группы школьников и учителя в столовой техникума в Кемерово во время экскурсии, сообщила пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Сообщалось, что группа школьников и учитель, приехавшие в областной центр из Анжеро-Судженска на экскурсию, попали в инфекционную больницу, отравившись в столовой техникума. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают как удовлетворительное. Роспотребнадзор Кузбасса выявил нарушения санитарного законодательства в столовой."Следственными органами Следственного комитета ….по Кемеровской области …возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)… После окончания лечения потерпевшим будут проведены судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести вреда здоровью", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221029/otravlenie-1827767039.html

кемеровская область

россия

кемерово

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происшествия, кемеровская область, россия, кемерово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)