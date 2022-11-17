15:01 17.11.2022 (обновлено: 15:02 17.11.2022)
В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой
В Кемерово девять школьников и учитель попали в больницу после отравления в столовой
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Школьники и учитель попали в инфекционную больницу, отравившись в столовой во время экскурсии в Кемерово, проводится проверка, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
"Организованная группа учащихся прибыла в город Кемерово с целью посещения учебных заведений города. Школьники обедали и ужинали. После ужина несколько обучающихся и руководитель группы почувствовали недомогание. Была вызвана бригада скорой помощи. Детей и педагога госпитализировали в больницу. Дети и педагог чувствуют себя хорошо, завтра будут выписаны домой. В настоящее время по данному происшествию идет следствие. Проведены проверки контрольно-надзорными органами. Ситуация находится на контроле министерства образования Кузбасса", – прокомментировали в региональном министерстве образования.
Как отметили в региональном ведомстве, столовая, где ели дети, в данный момент не работает.
В пресс-службе министерства здравоохранения области РИА Новости уточнили, что девять детей и учитель получают лечение в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное.
Инцидент изучает региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что ученики старших классов приехали в областной центр из города Анжеро-Судженска и были госпитализированы с признаками пищевой инфекции.
"Прокуратурой Кемеровской области… с привлечением контролирующих органов проводится проверка в связи с отравлением несовершеннолетних... В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания детей", – рассказали в Telegram – канале региональной прокуратуры.