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В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой - РИА Новости, 17.11.2022
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В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой
В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой - РИА Новости, 17.11.2022
В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой
Школьники и учитель попали в инфекционную больницу, отравившись в столовой во время экскурсии в Кемерово, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:01
2022-11-17T15:02
дети
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Школьники и учитель попали в инфекционную больницу, отравившись в столовой во время экскурсии в Кемерово, проводится проверка, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона."Организованная группа учащихся прибыла в город Кемерово с целью посещения учебных заведений города. Школьники обедали и ужинали. После ужина несколько обучающихся и руководитель группы почувствовали недомогание. Была вызвана бригада скорой помощи. Детей и педагога госпитализировали в больницу. Дети и педагог чувствуют себя хорошо, завтра будут выписаны домой. В настоящее время по данному происшествию идет следствие. Проведены проверки контрольно-надзорными органами. Ситуация находится на контроле министерства образования Кузбасса", – прокомментировали в региональном министерстве образования.Как отметили в региональном ведомстве, столовая, где ели дети, в данный момент не работает.В пресс-службе министерства здравоохранения области РИА Новости уточнили, что девять детей и учитель получают лечение в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное.Инцидент изучает региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что ученики старших классов приехали в областной центр из города Анжеро-Судженска и были госпитализированы с признаками пищевой инфекции."Прокуратурой Кемеровской области… с привлечением контролирующих органов проводится проверка в связи с отравлением несовершеннолетних... В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания детей", – рассказали в Telegram – канале региональной прокуратуры.
https://ria.ru/20221117/kaluga-1832207832.html
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дети, происшествия, кемерово, кемеровская область, россия
Дети, Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия
15:01 17.11.2022 (обновлено: 15:02 17.11.2022)
 
В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой

В Кемерово девять школьников и учитель попали в больницу после отравления в столовой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Школьники и учитель попали в инфекционную больницу, отравившись в столовой во время экскурсии в Кемерово, проводится проверка, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
"Организованная группа учащихся прибыла в город Кемерово с целью посещения учебных заведений города. Школьники обедали и ужинали. После ужина несколько обучающихся и руководитель группы почувствовали недомогание. Была вызвана бригада скорой помощи. Детей и педагога госпитализировали в больницу. Дети и педагог чувствуют себя хорошо, завтра будут выписаны домой. В настоящее время по данному происшествию идет следствие. Проведены проверки контрольно-надзорными органами. Ситуация находится на контроле министерства образования Кузбасса", – прокомментировали в региональном министерстве образования.
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Как отметили в региональном ведомстве, столовая, где ели дети, в данный момент не работает.
В пресс-службе министерства здравоохранения области РИА Новости уточнили, что девять детей и учитель получают лечение в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное.
Инцидент изучает региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что ученики старших классов приехали в областной центр из города Анжеро-Судженска и были госпитализированы с признаками пищевой инфекции.
"Прокуратурой Кемеровской области… с привлечением контролирующих органов проводится проверка в связи с отравлением несовершеннолетних... В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания детей", – рассказали в Telegram – канале региональной прокуратуры.
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