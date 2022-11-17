https://ria.ru/20221117/otravlenie-1832217151.html

В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой

В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой - РИА Новости, 17.11.2022

В Кузбассе девять школьников попали в больницу после отравления в столовой

Школьники и учитель попали в инфекционную больницу, отравившись в столовой во время экскурсии в Кемерово, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:01

2022-11-17T15:01

2022-11-17T15:02

дети

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Школьники и учитель попали в инфекционную больницу, отравившись в столовой во время экскурсии в Кемерово, проводится проверка, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона."Организованная группа учащихся прибыла в город Кемерово с целью посещения учебных заведений города. Школьники обедали и ужинали. После ужина несколько обучающихся и руководитель группы почувствовали недомогание. Была вызвана бригада скорой помощи. Детей и педагога госпитализировали в больницу. Дети и педагог чувствуют себя хорошо, завтра будут выписаны домой. В настоящее время по данному происшествию идет следствие. Проведены проверки контрольно-надзорными органами. Ситуация находится на контроле министерства образования Кузбасса", – прокомментировали в региональном министерстве образования.Как отметили в региональном ведомстве, столовая, где ели дети, в данный момент не работает.В пресс-службе министерства здравоохранения области РИА Новости уточнили, что девять детей и учитель получают лечение в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное.Инцидент изучает региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что ученики старших классов приехали в областной центр из города Анжеро-Судженска и были госпитализированы с признаками пищевой инфекции."Прокуратурой Кемеровской области… с привлечением контролирующих органов проводится проверка в связи с отравлением несовершеннолетних... В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания детей", – рассказали в Telegram – канале региональной прокуратуры.

https://ria.ru/20221117/kaluga-1832207832.html

https://ria.ru/20221117/detsad-1832185920.html

кемерово

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дети, происшествия, кемерово, кемеровская область, россия