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Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия - РИА Новости, 17.11.2022
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Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия
Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия - РИА Новости, 17.11.2022
Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия
Украина стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T00:48
2022-11-17T00:48
василий небензя
украина
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сша
оон
совет безопасности оон
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ООН, 17 ноя - РИА Новости. Украина стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Для него (Запада) Украина - в том числе полигон для испытания различных видов оружия, что недавно признал и министр обороны Украины", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он подчеркнул, что страны НАТО, наводняя Украину вооружением, становятся вовлеченными в конфликт, а США и вовсе включились в планирование и руководство боевыми действиями.
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василий небензя, украина, россия, сша, оон, совет безопасности оон, нато
Василий Небензя, Украина, Россия, США, ООН, Совет Безопасности ООН, НАТО
00:48 17.11.2022
 
Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия

Постпред Небензя: Украина стала полигоном для испытаний различных видов западного оружия

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 ноя - РИА Новости. Украина стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Для него (Запада) Украина - в том числе полигон для испытания различных видов оружия, что недавно признал и министр обороны Украины", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
00:33
Небензя: Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение России и НАТО
Он подчеркнул, что страны НАТО, наводняя Украину вооружением, становятся вовлеченными в конфликт, а США и вовсе включились в планирование и руководство боевыми действиями.
 
Василий НебензяУкраинаРоссияСШАООНСовет Безопасности ООННАТО
 
 
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