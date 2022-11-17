https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090861.html

Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия

Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия - РИА Новости, 17.11.2022

Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия

Украина стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T00:48

2022-11-17T00:48

2022-11-17T00:48

василий небензя

украина

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совет безопасности оон

нато

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ООН, 17 ноя - РИА Новости. Украина стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Для него (Запада) Украина - в том числе полигон для испытания различных видов оружия, что недавно признал и министр обороны Украины", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он подчеркнул, что страны НАТО, наводняя Украину вооружением, становятся вовлеченными в конфликт, а США и вовсе включились в планирование и руководство боевыми действиями.

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html

украина

россия

сша

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василий небензя, украина, россия, сша, оон, совет безопасности оон, нато