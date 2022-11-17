https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090861.html
Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия
Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия - РИА Новости, 17.11.2022
Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия
Украина стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T00:48
2022-11-17T00:48
2022-11-17T00:48
василий небензя
украина
россия
сша
оон
совет безопасности оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg
ООН, 17 ноя - РИА Новости. Украина стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Для него (Запада) Украина - в том числе полигон для испытания различных видов оружия, что недавно признал и министр обороны Украины", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он подчеркнул, что страны НАТО, наводняя Украину вооружением, становятся вовлеченными в конфликт, а США и вовсе включились в планирование и руководство боевыми действиями.
https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, украина, россия, сша, оон, совет безопасности оон, нато
Василий Небензя, Украина, Россия, США, ООН, Совет Безопасности ООН, НАТО
Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия
Постпред Небензя: Украина стала полигоном для испытаний различных видов западного оружия