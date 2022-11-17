https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html

Небензя: Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение России и НАТО

Небензя: Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение России и НАТО - РИА Новости, 17.11.2022

Небензя: Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение России и НАТО

Украина и Польша с помощью ситуации с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T00:33

2022-11-17T00:33

2022-11-17T01:02

украина

россия

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нато

василий небензя

оон

совет безопасности оон

инцидент с падением ракет в польше

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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Украина и Польша с помощью ситуации с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.Небензя подчеркнул, что Владимир Зеленский, обвиняя России, не мог не знать, что на территорию Польши попали выпущенные Украиной ракеты."Значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущее войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной", - добавил постпред.Небензя также отметил, что у украинской ПВО "устойчивая дурная слава". "На протяжении последних месяцев мы регулярно видим кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам, за которыми они эти системы и прятали в различных городах", - напомнил он."Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа", - указал дипломат.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

https://ria.ru/20221116/medvedev-1832080910.html

https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1832060494.html

https://ria.ru/20221116/zakharova-1832088560.html

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