https://ria.ru/20221117/natsvalyuty-1832163881.html

Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах

Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах - РИА Новости, 17.11.2022

Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах

Россия на полях G20 обсуждала с партнерами расширение взаимных расчетов в национальных валютах, заявил журналистам на полях саммита АТЭС замглавы МИД РФ... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:07

2022-11-17T12:07

2022-11-17T12:26

россия

большая двадцатка

саммит g20

экономика

валюта

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

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БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия на полях G20 обсуждала с партнерами расширение взаимных расчетов в национальных валютах, заявил журналистам на полях саммита АТЭС замглавы МИД РФ Александр Панкин."С отдельными коллегами эти вопросы обсуждались и обсуждаются. Они движутся. Имеются свои определенные технические требования для того, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах или валютах третьих стран. В большей степени это подготовка почвы, потому что в большей степени это решается в двустороннем порядке с каждой конкретной страной", - прокомментировал Панкин возможность расширения взаиморасчетов в национальных валютах и с использованием карты "Мир".В первой половине ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор вырабатывает с каждой страной свой комплекс мер по переходу к расчетам в нацвалютах, используются разные варианты.

https://ria.ru/20221027/natsvalyuty-1827284774.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, большая двадцатка, саммит g20, экономика, валюта, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин