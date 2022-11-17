https://ria.ru/20221117/natsvalyuty-1832163881.html
Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах
Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах - РИА Новости, 17.11.2022
Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах
Россия на полях G20 обсуждала с партнерами расширение взаимных расчетов в национальных валютах, заявил журналистам на полях саммита АТЭС замглавы МИД РФ... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:07
2022-11-17T12:07
2022-11-17T12:26
россия
большая двадцатка
саммит g20
экономика
валюта
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_e91dbd8fa8167af1cbad456c001d57de.jpg
БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия на полях G20 обсуждала с партнерами расширение взаимных расчетов в национальных валютах, заявил журналистам на полях саммита АТЭС замглавы МИД РФ Александр Панкин."С отдельными коллегами эти вопросы обсуждались и обсуждаются. Они движутся. Имеются свои определенные технические требования для того, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах или валютах третьих стран. В большей степени это подготовка почвы, потому что в большей степени это решается в двустороннем порядке с каждой конкретной страной", - прокомментировал Панкин возможность расширения взаиморасчетов в национальных валютах и с использованием карты "Мир".В первой половине ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор вырабатывает с каждой страной свой комплекс мер по переходу к расчетам в нацвалютах, используются разные варианты.
https://ria.ru/20221027/natsvalyuty-1827284774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b339365ada3926e23ed78feafe50899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большая двадцатка, саммит g20, экономика, валюта, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Экономика, Валюта, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Панкин
12:07 17.11.2022 (обновлено: 12:26 17.11.2022)
Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах
Замглавы МИД Панкин: Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах