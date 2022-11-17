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Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах - РИА Новости, 17.11.2022
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Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах
Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах - РИА Новости, 17.11.2022
Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах
Россия на полях G20 обсуждала с партнерами расширение взаимных расчетов в национальных валютах, заявил журналистам на полях саммита АТЭС замглавы МИД РФ... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:07
2022-11-17T12:26
россия
большая двадцатка
саммит g20
экономика
валюта
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
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БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия на полях G20 обсуждала с партнерами расширение взаимных расчетов в национальных валютах, заявил журналистам на полях саммита АТЭС замглавы МИД РФ Александр Панкин."С отдельными коллегами эти вопросы обсуждались и обсуждаются. Они движутся. Имеются свои определенные технические требования для того, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах или валютах третьих стран. В большей степени это подготовка почвы, потому что в большей степени это решается в двустороннем порядке с каждой конкретной страной", - прокомментировал Панкин возможность расширения взаиморасчетов в национальных валютах и с использованием карты "Мир".В первой половине ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор вырабатывает с каждой страной свой комплекс мер по переходу к расчетам в нацвалютах, используются разные варианты.
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россия, большая двадцатка, саммит g20, экономика, валюта, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Экономика, Валюта, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Панкин
12:07 17.11.2022 (обновлено: 12:26 17.11.2022)
 
Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах

Замглавы МИД Панкин: Россия на полях G20 обсудила расширение взаиморасчетов в нацвалютах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия на полях G20 обсуждала с партнерами расширение взаимных расчетов в национальных валютах, заявил журналистам на полях саммита АТЭС замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"С отдельными коллегами эти вопросы обсуждались и обсуждаются. Они движутся. Имеются свои определенные технические требования для того, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах или валютах третьих стран. В большей степени это подготовка почвы, потому что в большей степени это решается в двустороннем порядке с каждой конкретной страной", - прокомментировал Панкин возможность расширения взаиморасчетов в национальных валютах и с использованием карты "Мир".
В первой половине ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор вырабатывает с каждой страной свой комплекс мер по переходу к расчетам в нацвалютах, используются разные варианты.
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РоссияБольшая двадцаткаСаммит G20ЭкономикаВалютаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Панкин
 
 
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