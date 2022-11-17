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Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/nato-1832193608.html
Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине
Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине
В конфликт на Украине втянут блок НАТО, за Украину воюют наемники, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:52
2022-11-17T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
нато
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. В конфликт на Украине втянут блок НАТО, за Украину воюют наемники, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Ранее Пасечник заявил РИА Новости, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая."Попытки прорыва, они практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несёт огромные потери в этих наступлениях", - сказал Пасечник.Врио главы ЛНР уточнил, что противник бросает на данное направление все имеющиеся резервы. "Мы сегодня воюем уже не со стопроцентной украинской армией. То есть наши солдаты отмечают очень много иностранной речи, то есть практически в войну, на мой взгляд, блок НАТО (вошел – ред.), во всяком случае иностранные солдаты присутствуют, иностранная речь присутствует, наёмники присутствуют, инструкторы присутствуют, иностранное оружие присутствует. Поэтому ребятам нашим, конечно, очень нелегко, но я уверен, что все вместе с поставленной задачей мы однозначно справимся", - отметил Пасечник.
https://ria.ru/20221114/tank-1831333847.html
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безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:52 17.11.2022
 
Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине

Пасечник рассказал, что за Украину воюют наемники и инструкторы из стран НАТО

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВрио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. В конфликт на Украине втянут блок НАТО, за Украину воюют наемники, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник заявил РИА Новости, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая.
"Попытки прорыва, они практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несёт огромные потери в этих наступлениях", - сказал Пасечник.
Врио главы ЛНР уточнил, что противник бросает на данное направление все имеющиеся резервы. "Мы сегодня воюем уже не со стопроцентной украинской армией. То есть наши солдаты отмечают очень много иностранной речи, то есть практически в войну, на мой взгляд, блок НАТО (вошел – ред.), во всяком случае иностранные солдаты присутствуют, иностранная речь присутствует, наёмники присутствуют, инструкторы присутствуют, иностранное оружие присутствует. Поэтому ребятам нашим, конечно, очень нелегко, но я уверен, что все вместе с поставленной задачей мы однозначно справимся", - отметил Пасечник.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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