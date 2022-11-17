https://ria.ru/20221117/nato-1832193608.html

Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине

Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.11.2022

Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине

В конфликт на Украине втянут блок НАТО, за Украину воюют наемники, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:52

2022-11-17T13:52

2022-11-17T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

нато

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. В конфликт на Украине втянут блок НАТО, за Украину воюют наемники, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Ранее Пасечник заявил РИА Новости, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая."Попытки прорыва, они практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несёт огромные потери в этих наступлениях", - сказал Пасечник.Врио главы ЛНР уточнил, что противник бросает на данное направление все имеющиеся резервы. "Мы сегодня воюем уже не со стопроцентной украинской армией. То есть наши солдаты отмечают очень много иностранной речи, то есть практически в войну, на мой взгляд, блок НАТО (вошел – ред.), во всяком случае иностранные солдаты присутствуют, иностранная речь присутствует, наёмники присутствуют, инструкторы присутствуют, иностранное оружие присутствует. Поэтому ребятам нашим, конечно, очень нелегко, но я уверен, что все вместе с поставленной задачей мы однозначно справимся", - отметил Пасечник.

https://ria.ru/20221114/tank-1831333847.html

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр