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Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины - РИА Новости, 17.11.2022
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Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины
Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины
Задержанный российскими правоохранителями "межрегиональный курьер" по перевозке наркотиков сообщил, что задания по перевозке крупных партий "товара" он получал... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:13
2022-11-17T14:13
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Задержанный российскими правоохранителями "межрегиональный курьер" по перевозке наркотиков сообщил, что задания по перевозке крупных партий "товара" он получал от куратора с Украины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, задержали злоумышленника еще в феврале текущего года, но о его "украинском кураторе" стало известно только сейчас."Был задержан россиянин Петр Молодчиков. Он - "межрегиональный курьер" по перевозке крупных партий наркотиков, сейчас он ждет суда. Молодчиков рассказал силовикам, что его куратором был гражданин Украины, задания от него мужчина получал через мессенджер Signal", - заявил источник. Он добавил, что обвиняемый "работал" в нескольких регионах: наркотики он забирал в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях.В отношении Молодчикова было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1, отметил источник.
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происшествия, россия, украина
Происшествия, Россия, Украина
14:13 17.11.2022
 
Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины

Задержанный в России наркокурьер рассказал, что получал задания от украинского куратора

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Задержанный российскими правоохранителями "межрегиональный курьер" по перевозке наркотиков сообщил, что задания по перевозке крупных партий "товара" он получал от куратора с Украины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, задержали злоумышленника еще в феврале текущего года, но о его "украинском кураторе" стало известно только сейчас.
"Был задержан россиянин Петр Молодчиков. Он - "межрегиональный курьер" по перевозке крупных партий наркотиков, сейчас он ждет суда. Молодчиков рассказал силовикам, что его куратором был гражданин Украины, задания от него мужчина получал через мессенджер Signal", - заявил источник. Он добавил, что обвиняемый "работал" в нескольких регионах: наркотики он забирал в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях.
В отношении Молодчикова было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1, отметил источник.
Истории украинских наркокурьеров. Иллюстрация РИА Новости
7 июня, 12:01Дурь. Наркотическая война Украины против России
Истории украинских наркокурьеров. От вербовки до тюрьмыУ каждого участника наркотической кампании Украины против России свой путь, приведший его на эту войну. Украинцы, которые сидят в российских колониях за распространение наркотиков, рассказывают, как оказались втянутыми в преступные схемы. Истории разные, но в них отчетливо видны одни и те же алгоритмы работы украинских спецслужб.
 
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