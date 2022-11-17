Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины
Задержанный в России наркокурьер рассказал, что получал задания от украинского куратора
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Задержанный российскими правоохранителями "межрегиональный курьер" по перевозке наркотиков сообщил, что задания по перевозке крупных партий "товара" он получал от куратора с Украины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, задержали злоумышленника еще в феврале текущего года, но о его "украинском кураторе" стало известно только сейчас.
"Был задержан россиянин Петр Молодчиков. Он - "межрегиональный курьер" по перевозке крупных партий наркотиков, сейчас он ждет суда. Молодчиков рассказал силовикам, что его куратором был гражданин Украины, задания от него мужчина получал через мессенджер Signal", - заявил источник. Он добавил, что обвиняемый "работал" в нескольких регионах: наркотики он забирал в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях.
В отношении Молодчикова было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1, отметил источник.
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