https://ria.ru/20221117/narkotiki-1832200073.html

Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины

Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины - РИА Новости, 17.11.2022

Задержанный в России наркокурьер рассказал о кураторе с Украины

Задержанный российскими правоохранителями "межрегиональный курьер" по перевозке наркотиков сообщил, что задания по перевозке крупных партий "товара" он получал... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:13

2022-11-17T14:13

2022-11-17T14:13

происшествия

россия

украина

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Задержанный российскими правоохранителями "межрегиональный курьер" по перевозке наркотиков сообщил, что задания по перевозке крупных партий "товара" он получал от куратора с Украины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, задержали злоумышленника еще в феврале текущего года, но о его "украинском кураторе" стало известно только сейчас."Был задержан россиянин Петр Молодчиков. Он - "межрегиональный курьер" по перевозке крупных партий наркотиков, сейчас он ждет суда. Молодчиков рассказал силовикам, что его куратором был гражданин Украины, задания от него мужчина получал через мессенджер Signal", - заявил источник. Он добавил, что обвиняемый "работал" в нескольких регионах: наркотики он забирал в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях.В отношении Молодчикова было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1, отметил источник.

https://ria.ru/20220607/istoriisssylki-1793411633.html

россия

украина

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Кирилл Волков

происшествия, россия, украина