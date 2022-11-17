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Бочкарев: на маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций - РИА Новости, 17.11.2022
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Бочкарев: на маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций
Бочкарев: на маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций - РИА Новости, 17.11.2022
Бочкарев: на маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций
На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) планируется построить десять станций, еще 38 будут реконструированы, сообщил заммэра Москвы по строительству РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:26
2022-11-17T11:26
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) планируется построить десять станций, еще 38 будут реконструированы, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Московские центральные диаметры являются одним из флагманских проектов, призванных изменить транспортную систему всей столичной агломерации. Для улучшения доступности и повышения эффективности этих маршрутов сейчас на их протяжении активно строятся новые станции. Всего к 2025 году планируется возвести десять новых остановочных пунктов и реконструировать 38 уже существующих", - сказал он.Заммэра уточнил, что за это время на МЦД-1 планируется построить и реконструировать семь остановочных пунктов, на МЦД-2 - шесть, на МЦД-3 – 24, на МЦД-4 - 11."Новые станции и платформы МЦД появляются на тех площадках, где сегодня формируются новые жилые кварталы или центры деловой активности. Благодаря этому повышается доступность и привлекательность новых районов, что полностью отвечает принципам полицентричного развития Москвы", - пояснил Бочкарев, добавив, что ранее на маршрутах МЦД уже были реконструированы и построены 34 остановочных пункта.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
https://ria.ru/20221114/bochkarev-1831303953.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
11:26 17.11.2022
 

Бочкарев: на маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) планируется построить десять станций, еще 38 будут реконструированы, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Московские центральные диаметры являются одним из флагманских проектов, призванных изменить транспортную систему всей столичной агломерации. Для улучшения доступности и повышения эффективности этих маршрутов сейчас на их протяжении активно строятся новые станции. Всего к 2025 году планируется возвести десять новых остановочных пунктов и реконструировать 38 уже существующих", - сказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
14 ноября, 11:42
Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий
Заммэра уточнил, что за это время на МЦД-1 планируется построить и реконструировать семь остановочных пунктов, на МЦД-2 - шесть, на МЦД-3 – 24, на МЦД-4 - 11.
"Новые станции и платформы МЦД появляются на тех площадках, где сегодня формируются новые жилые кварталы или центры деловой активности. Благодаря этому повышается доступность и привлекательность новых районов, что полностью отвечает принципам полицентричного развития Москвы", - пояснил Бочкарев, добавив, что ранее на маршрутах МЦД уже были реконструированы и построены 34 остановочных пункта.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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