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Промышленность Мордовии успешно работает по импортозамещению заявил Здунов - РИА Новости, 17.11.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832237100.html
Промышленность Мордовии успешно работает по импортозамещению заявил Здунов
Промышленность Мордовии успешно работает по импортозамещению заявил Здунов - РИА Новости, 17.11.2022
Промышленность Мордовии успешно работает по импортозамещению заявил Здунов
Несмотря на колебания цен, изменение цепочек поставок и прочие ограничения, возникшие барьеры открыли возможности предприятиям Мордовии заместить недостающие... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:51
2022-11-17T15:51
республика мордовия
экономика
артем здунов
россия
фонд развития промышленности
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Несмотря на колебания цен, изменение цепочек поставок и прочие ограничения, возникшие барьеры открыли возможности предприятиям Мордовии заместить недостающие позиции и захватить перспективные рынки, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики.Он отметил, что многие предприятия республики уже сумели адаптироваться к новым условиям."Для этого на базе регионального Фонда развития промышленности создан Центр кооперации и импортозамещения. Его основная задача – поиск новых контрагентов для обеспечения их сырьём и комплектующими. По запрашиваемым позициям найдены поставщики из России, а также Китая и других дружественных стран, налажена логистика с прежними контрагентами. В результате к середине лета нам удалось заместить около 80% импортируемых запчастей, оборудования, сырья, комплектующих изделий. Это 900 товарных позиций и участие 42 организаций", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.Широкую линейку продукции начали поставлять и под нужды предприятий регионов страны. Так, продукцией мордовских предприятий закрывается потребность российских компаний в катанке, которую ранее закупали в Испании, Голландии, Китае (ЭМ-КАТ), в кабельной продукции различной модификации (Оптикэнерго, Сарансккабель), оптических приборах – линзах и лазерных зеркалах ("Кристаллическая Оптика"). Кроме того, изготовлено оборудование для переработки молока, освоено производство строительных химикатов и химических продуктов для сельскохозяйственной отрасли, производство огнестойких стеновых панелей."Одна из задач – более плотная работа с крупными федеральными игроками. Так, объем поставок нашей продукции под нужды "Газпрома" за 9 месяцев составил более 850 миллионов рублей, что в 2 раза превышает показатели прошлого года. Еще более заметный рост у промпредприятий республики во взаимодействии со строительным сектором. Объем поставок для обеспечения его потребностей увеличился более чем в 4 раза, превысив 1 миллиард рублей", - подчеркнул глава Мордовии.Он также отметил, что необходимо проработать вопросы продвижения продуктов и разработок предприятий Мордовии под нужды оборонного заказа, и рассказал, что ряд компаний уже переориентировал свои мощности. "Организован выпуск продукции ОПК для нужд военнослужащих. Это спальные мешки, термобелье, бронежилеты, разгрузки. Такие предприятия легкой промышленности сегодня загружены на 100%. Есть возможность увеличения объемов поставок и под нужды новых регионов России, для восстановления и развития которых требуются большие объемы строительных материалов. Тринадцать наших предприятий уже включены в реестр Минстроя России под эти цели", - сказал Здунов.По его словам, Мордовия стала активнее работать с регионами России, а также успешно сотрудничает с Казахстаном и Белоруссией. Необходимо расширять сотрудничество с Китаем, Индией, Ираном, Киргизией, Арменией, Узбекистаном, Азербайджаном, а также другими странами Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, продолжить практику организации бизнес-миссий, эффективно использовать площадки крупных международных форумов.
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экономика, артем здунов, россия, фонд развития промышленности, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Республика Мордовия, Экономика, Артем Здунов, Россия, Фонд развития промышленности, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
15:51 17.11.2022
 

Промышленность Мордовии успешно работает по импортозамещению заявил Здунов

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Несмотря на колебания цен, изменение цепочек поставок и прочие ограничения, возникшие барьеры открыли возможности предприятиям Мордовии заместить недостающие позиции и захватить перспективные рынки, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики.
Он отметил, что многие предприятия республики уже сумели адаптироваться к новым условиям.
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"Для этого на базе регионального Фонда развития промышленности создан Центр кооперации и импортозамещения. Его основная задача – поиск новых контрагентов для обеспечения их сырьём и комплектующими. По запрашиваемым позициям найдены поставщики из России, а также Китая и других дружественных стран, налажена логистика с прежними контрагентами. В результате к середине лета нам удалось заместить около 80% импортируемых запчастей, оборудования, сырья, комплектующих изделий. Это 900 товарных позиций и участие 42 организаций", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.
Широкую линейку продукции начали поставлять и под нужды предприятий регионов страны. Так, продукцией мордовских предприятий закрывается потребность российских компаний в катанке, которую ранее закупали в Испании, Голландии, Китае (ЭМ-КАТ), в кабельной продукции различной модификации (Оптикэнерго, Сарансккабель), оптических приборах – линзах и лазерных зеркалах ("Кристаллическая Оптика"). Кроме того, изготовлено оборудование для переработки молока, освоено производство строительных химикатов и химических продуктов для сельскохозяйственной отрасли, производство огнестойких стеновых панелей.
"Одна из задач – более плотная работа с крупными федеральными игроками. Так, объем поставок нашей продукции под нужды "Газпрома" за 9 месяцев составил более 850 миллионов рублей, что в 2 раза превышает показатели прошлого года. Еще более заметный рост у промпредприятий республики во взаимодействии со строительным сектором. Объем поставок для обеспечения его потребностей увеличился более чем в 4 раза, превысив 1 миллиард рублей", - подчеркнул глава Мордовии.
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Он также отметил, что необходимо проработать вопросы продвижения продуктов и разработок предприятий Мордовии под нужды оборонного заказа, и рассказал, что ряд компаний уже переориентировал свои мощности. "Организован выпуск продукции ОПК для нужд военнослужащих. Это спальные мешки, термобелье, бронежилеты, разгрузки. Такие предприятия легкой промышленности сегодня загружены на 100%. Есть возможность увеличения объемов поставок и под нужды новых регионов России, для восстановления и развития которых требуются большие объемы строительных материалов. Тринадцать наших предприятий уже включены в реестр Минстроя России под эти цели", - сказал Здунов.
По его словам, Мордовия стала активнее работать с регионами России, а также успешно сотрудничает с Казахстаном и Белоруссией. Необходимо расширять сотрудничество с Китаем, Индией, Ираном, Киргизией, Арменией, Узбекистаном, Азербайджаном, а также другими странами Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, продолжить практику организации бизнес-миссий, эффективно использовать площадки крупных международных форумов.
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Республика МордовияЭкономикаАртем ЗдуновРоссияФонд развития промышленностиМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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