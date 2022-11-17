https://ria.ru/20221117/konkurs-1832159351.html

На конкурсе "Твоя история с билайном" открыто народное голосование

На конкурсе "Твоя история с билайном" открыто народное голосование - РИА Новости, 17.11.2022

На конкурсе "Твоя история с билайном" открыто народное голосование

Зрители конкурса, посвященного 30-летию билайна, получили возможность поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся жизненных историй о мобильной... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:50

2022-11-17T12:50

2022-11-17T12:56

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Зрители конкурса, посвященного 30-летию билайна, получили возможность поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся жизненных историй о мобильной связи, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий.В ходе пяти региональных полуфиналов жюри конкурса "Твоя история с билайном" отобрало лучшие видеоистории клиентов билайна – теперь их можно посмотреть на сайте проекта.Запись московского полуфинала конкурса уже появилась на сайте. Видеоистории, вышедшие в полуфинал западного региона, будут опубликованы с 17 по 19 ноября, региона Центр — с 20 по 22 ноября, региона Восток — с 23 по 25 ноября, а полуфинал южного региона появится на сайте с 26 по 28 ноября. Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий будут подведены до 1 декабря.Суперфинал конкурса "Твоя история с билайном" пройдет в Москве 8 декабря, где все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а победитель - один миллион рублей.В жюри конкурса вошли актеры театра и кино Константин Крюков и Ксения Стриж, а также эксперты телеком- и IT-отраслей Денис Кусков и Сергей Гребенников. Ведущей проекта стала Ирена Понарошку.15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов.РЕКЛАМАПАО "Вымпелком" beeline.ru ID: 4CQwVszH9pQNrss5ogg

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, билайн, россия