https://ria.ru/20221117/konkurs-1832159351.html
На конкурсе "Твоя история с билайном" открыто народное голосование
На конкурсе "Твоя история с билайном" открыто народное голосование - РИА Новости, 17.11.2022
На конкурсе "Твоя история с билайном" открыто народное голосование
Зрители конкурса, посвященного 30-летию билайна, получили возможность поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся жизненных историй о мобильной... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:50
2022-11-17T12:50
2022-11-17T12:56
новости компаний - экономика
билайн
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe268f83e169173b767ddff13d7f068.jpg
Зрители конкурса, посвященного 30-летию билайна, получили возможность поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся жизненных историй о мобильной связи, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий.В ходе пяти региональных полуфиналов жюри конкурса "Твоя история с билайном" отобрало лучшие видеоистории клиентов билайна – теперь их можно посмотреть на сайте проекта.Запись московского полуфинала конкурса уже появилась на сайте. Видеоистории, вышедшие в полуфинал западного региона, будут опубликованы с 17 по 19 ноября, региона Центр — с 20 по 22 ноября, региона Восток — с 23 по 25 ноября, а полуфинал южного региона появится на сайте с 26 по 28 ноября. Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий будут подведены до 1 декабря.Суперфинал конкурса "Твоя история с билайном" пройдет в Москве 8 декабря, где все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а победитель - один миллион рублей.В жюри конкурса вошли актеры театра и кино Константин Крюков и Ксения Стриж, а также эксперты телеком- и IT-отраслей Денис Кусков и Сергей Гребенников. Ведущей проекта стала Ирена Понарошку.15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов.РЕКЛАМАПАО "Вымпелком" beeline.ru ID: 4CQwVszH9pQNrss5ogg
https://ria.ru/20221117/bilayn-1831977973.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_7595a457f7e8b1b21d8b44d1f15202a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, билайн, россия
Новости компаний - Экономика, Билайн, Россия
Зрители конкурса, посвященного 30-летию билайна, получили возможность поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся жизненных историй о мобильной связи, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий.
В ходе пяти региональных полуфиналов жюри конкурса "Твоя история с билайном" отобрало лучшие видеоистории клиентов билайна – теперь их можно посмотреть на сайте
проекта.
Запись московского полуфинала конкурса уже появилась на сайте. Видеоистории, вышедшие в полуфинал западного региона, будут опубликованы с 17 по 19 ноября, региона Центр — с 20 по 22 ноября, региона Восток — с 23 по 25 ноября, а полуфинал южного региона появится на сайте с 26 по 28 ноября. Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий будут подведены до 1 декабря.
Суперфинал конкурса "Твоя история с билайном" пройдет в Москве 8 декабря, где все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а победитель - один миллион рублей.
В жюри конкурса вошли актеры театра и кино Константин Крюков и Ксения Стриж, а также эксперты телеком- и IT-отраслей Денис Кусков и Сергей Гребенников. Ведущей проекта стала Ирена Понарошку.
15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов.
ПАО "Вымпелком" beeline.ru