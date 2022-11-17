https://ria.ru/20221117/kakhovka-1832248059.html
Несколько человек получили контузии при украинском обстреле Новой Каховки
Несколько человек получили контузии при украинском обстреле Новой Каховки - РИА Новости, 17.11.2022
Несколько человек получили контузии при украинском обстреле Новой Каховки
Новая Каховка в Херсонской области вновь подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск, в здании администрации города выбиты стекла, несколько... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:30
2022-11-17T16:30
2022-11-17T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области вновь подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск, в здании администрации города выбиты стекла, несколько человек получили контузии, сообщают местные власти.Накануне украинские войска обстреляли Новую Каховку из РСЗО "Град". Во вторник сотрудники городской администрации, государственных и муниципальных учреждений покинули город и были передислоцированы в безопасные места Херсонской области."Новая Каховка подверглась минометному обстрелу. Семнадцатого ноября, около 16.00, со стороны ВСУ город был обстрелян минометным огнем. В результате в здании администрации на проспекте Днепровском вылетели стекла и выбиты окна. Источник сообщает о получении контузии несколькими гражданами", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832236987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
16:30 17.11.2022 (обновлено: 16:39 17.11.2022)
Несколько человек получили контузии при украинском обстреле Новой Каховки
Несколько человек получили контузии после обстрела здания администрации Новой Каховки