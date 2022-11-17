https://ria.ru/20221117/kakhovka-1832248059.html

Несколько человек получили контузии при украинском обстреле Новой Каховки

Несколько человек получили контузии при украинском обстреле Новой Каховки - РИА Новости, 17.11.2022

Несколько человек получили контузии при украинском обстреле Новой Каховки

Новая Каховка в Херсонской области вновь подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск, в здании администрации города выбиты стекла, несколько... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:30

2022-11-17T16:30

2022-11-17T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области вновь подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск, в здании администрации города выбиты стекла, несколько человек получили контузии, сообщают местные власти.Накануне украинские войска обстреляли Новую Каховку из РСЗО "Град". Во вторник сотрудники городской администрации, государственных и муниципальных учреждений покинули город и были передислоцированы в безопасные места Херсонской области."Новая Каховка подверглась минометному обстрелу. Семнадцатого ноября, около 16.00, со стороны ВСУ город был обстрелян минометным огнем. В результате в здании администрации на проспекте Днепровском вылетели стекла и выбиты окна. Источник сообщает о получении контузии несколькими гражданами", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20221117/obstrel-1832236987.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область