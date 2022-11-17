https://ria.ru/20221117/elektrichestvo-1832119264.html

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.11.2022

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения электроэнергии начались в Киеве, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:22

2022-11-17T09:22

2022-11-17T09:40

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии начались в Киеве, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении ДТЭК на официальном сайте.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

киев

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина