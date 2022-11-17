https://ria.ru/20221117/donbass-1832198820.html

В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник

В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2022

В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник

Спецслужбы накануне референдума о вхождении Луганской Народной республики в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:10

2022-11-17T14:10

2022-11-17T14:35

луганская народная республика

безопасность

владимир путин

россия

запорожская область

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Спецслужбы накануне референдума о вхождении Луганской Народной республики в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов республики, заявил РИА Новости источник в силовых структурах."Не менее важной задачей являлись теракты. С их помощью украинский режим рассчитывал посеять панику и любой ценой сорвать предстоящий референдум. Были попытки организации СБУ отравления высокопоставленного чиновника республиканского уровня во время подготовки референдума", - заявил источник.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221111/boyko-1830682150.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221111/pokushenie-1830798979.html

луганская народная республика

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, безопасность, владимир путин, россия, запорожская область, служба безопасности украины