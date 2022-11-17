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В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2022
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В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник
В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2022
В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник
Спецслужбы накануне референдума о вхождении Луганской Народной республики в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:10
2022-11-17T14:35
луганская народная республика
безопасность
владимир путин
россия
запорожская область
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Спецслужбы накануне референдума о вхождении Луганской Народной республики в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов республики, заявил РИА Новости источник в силовых структурах."Не менее важной задачей являлись теракты. С их помощью украинский режим рассчитывал посеять панику и любой ценой сорвать предстоящий референдум. Были попытки организации СБУ отравления высокопоставленного чиновника республиканского уровня во время подготовки референдума", - заявил источник.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221111/boyko-1830682150.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221111/pokushenie-1830798979.html
луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, безопасность, владимир путин, россия, запорожская область, служба безопасности украины
Луганская Народная Республика, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Служба безопасности Украины
14:10 17.11.2022 (обновлено: 14:35 17.11.2022)
 
В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник

В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений на глав администраций районов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСтела "Я люблю Луганск" в Луганск
Стела Я люблю Луганск в Луганск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Стела "Я люблю Луганск" в Луганск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Спецслужбы накануне референдума о вхождении Луганской Народной республики в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов республики, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Не менее важной задачей являлись теракты. С их помощью украинский режим рассчитывал посеять панику и любой ценой сорвать предстоящий референдум. Были попытки организации СБУ отравления высокопоставленного чиновника республиканского уровня во время подготовки референдума", - заявил источник.
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Луганская Народная РеспубликаБезопасностьВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьСлужба безопасности Украины
 
 
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