https://ria.ru/20221117/donbass-1832198820.html
В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник
В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2022
В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник
Спецслужбы накануне референдума о вхождении Луганской Народной республики в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:10
2022-11-17T14:10
2022-11-17T14:35
луганская народная республика
безопасность
владимир путин
россия
запорожская область
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Спецслужбы накануне референдума о вхождении Луганской Народной республики в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов республики, заявил РИА Новости источник в силовых структурах."Не менее важной задачей являлись теракты. С их помощью украинский режим рассчитывал посеять панику и любой ценой сорвать предстоящий референдум. Были попытки организации СБУ отравления высокопоставленного чиновника республиканского уровня во время подготовки референдума", - заявил источник.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221111/boyko-1830682150.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221111/pokushenie-1830798979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, безопасность, владимир путин, россия, запорожская область, служба безопасности украины
Луганская Народная Республика, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Служба безопасности Украины
14:10 17.11.2022 (обновлено: 14:35 17.11.2022)
В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений, сообщил источник
В ЛНР накануне референдума предотвратили серию покушений на глав администраций районов