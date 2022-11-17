В Красноярском крае достроили все дома для пострадавших от майских пожаров
Губернатор Красноярского края Усс: все дома для пострадавших от майских пожаров достроили
Архитектор на стройке. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Красноярский край справился с ликвидацией последствий масштабных майских пожаров, и на сегодняшний день для пострадавших достроены все дома, сообщил губернатор региона Александр Усс.
После майских пожаров без крова остались 685 семей. По инициативе главы региона для помощи пострадавшим в кратчайшие сроки был разработан и принят краевой закон. Люди получили компенсации в связи с утратой жилья, выплаты на его приобретение либо выбрали строительство нового дома - такую меру поддержки предпочли 114 семей.
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В четверг Усс во время прямой линии с жителями в эфире краевого телеканала Енисей рассказал, что "ключи от 113 домов уже вручены, еще в одном - последнем на данный момент доме - подрядчик устраняет замечания".
"На ликвидацию последствий действия стихии было выделено более 2 миллиардов рублей. Край взял на себя эти социальные обязательства, хотя по закону не был обязан. Мы не могли оставить людей в беде. Средства пошли на выплату компенсаций, приобретение и строительство жилья. Мы построили хорошие, добротные дома для погорельцев. Я недавно был в Уяре, лично осмотрел новое жилье, пообщался с уярцами. Весной там необходимо провести благоустройство, чтобы улица выглядела достойно, радовала глаз и ничего не напоминало о беде", - сказал Усс.
Гарантия на каждый дом - пять лет. Если в этот период будет выявлена какая-либо погрешность в работе строителей, то она будет устранена.
Седьмого мая в результате стихийного пожара в крае сгорели свыше 500 жилых домов. Самый массовый пожар был в Уяре, также сильно пострадали Дзержинский, Рыбинский и Большемуртинский районы.