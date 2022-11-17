https://ria.ru/20221117/doma-1832321582.html

В Красноярском крае достроили все дома для пострадавших от майских пожаров

В Красноярском крае достроили все дома для пострадавших от майских пожаров - РИА Новости, 17.11.2022

В Красноярском крае достроили все дома для пострадавших от майских пожаров

Красноярский край справился с ликвидацией последствий масштабных майских пожаров, и на сегодняшний день для пострадавших достроены все дома, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:53

2022-11-17T19:53

2022-11-17T19:53

жилье

красноярский край

александр усс

россия

пожары

природные пожары в россии

общество

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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Красноярский край справился с ликвидацией последствий масштабных майских пожаров, и на сегодняшний день для пострадавших достроены все дома, сообщил губернатор региона Александр Усс.После майских пожаров без крова остались 685 семей. По инициативе главы региона для помощи пострадавшим в кратчайшие сроки был разработан и принят краевой закон. Люди получили компенсации в связи с утратой жилья, выплаты на его приобретение либо выбрали строительство нового дома - такую меру поддержки предпочли 114 семей.В четверг Усс во время прямой линии с жителями в эфире краевого телеканала Енисей рассказал, что "ключи от 113 домов уже вручены, еще в одном - последнем на данный момент доме - подрядчик устраняет замечания"."На ликвидацию последствий действия стихии было выделено более 2 миллиардов рублей. Край взял на себя эти социальные обязательства, хотя по закону не был обязан. Мы не могли оставить людей в беде. Средства пошли на выплату компенсаций, приобретение и строительство жилья. Мы построили хорошие, добротные дома для погорельцев. Я недавно был в Уяре, лично осмотрел новое жилье, пообщался с уярцами. Весной там необходимо провести благоустройство, чтобы улица выглядела достойно, радовала глаз и ничего не напоминало о беде", - сказал Усс.Гарантия на каждый дом - пять лет. Если в этот период будет выявлена какая-либо погрешность в работе строителей, то она будет устранена.Седьмого мая в результате стихийного пожара в крае сгорели свыше 500 жилых домов. Самый массовый пожар был в Уяре, также сильно пострадали Дзержинский, Рыбинский и Большемуртинский районы.

https://ria.ru/20221111/shkola-1830779053.html

https://ria.ru/20221027/zerno-1827243513.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жилье, красноярский край, александр усс, россия, пожары, природные пожары в россии, общество