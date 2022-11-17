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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/dnepropetrovsk-1832123544.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские издания сообщают о звуках взрывов, которые слышны в Днепропетровске. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:42
2022-11-17T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
днепропетровская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские издания сообщают о звуках взрывов, которые слышны в Днепропетровске.Ранее в четверг в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, была объявлена воздушная тревога.О звуках взрывов сообщает издание "Общественное". По информации агентства УНИАН, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221117/elektrichestvo-1832119264.html
украина
днепропетровск
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в мире, украина, днепропетровск, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Днепропетровская область
09:42 17.11.2022 (обновлено: 11:50 17.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, предположительно, работает ПВО

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские издания сообщают о звуках взрывов, которые слышны в Днепропетровске.
Ранее в четверг в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, была объявлена воздушная тревога.
О звуках взрывов сообщает издание "Общественное". По информации агентства УНИАН, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
ДополняетсяСпециальная военная операция на Украине
В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
 
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