https://ria.ru/20221117/dnepropetrovsk-1832123544.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские издания сообщают о звуках взрывов, которые слышны в Днепропетровске. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:42
2022-11-17T09:42
2022-11-17T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
днепропетровская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские издания сообщают о звуках взрывов, которые слышны в Днепропетровске.Ранее в четверг в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, была объявлена воздушная тревога.О звуках взрывов сообщает издание "Общественное". По информации агентства УНИАН, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221117/elektrichestvo-1832119264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровск, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Днепропетровская область
09:42 17.11.2022 (обновлено: 11:50 17.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, предположительно, работает ПВО