https://ria.ru/20221117/dnepropetrovsk-1832123544.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские издания сообщают о звуках взрывов, которые слышны в Днепропетровске. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:42

2022-11-17T09:42

2022-11-17T11:50

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские издания сообщают о звуках взрывов, которые слышны в Днепропетровске.Ранее в четверг в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, была объявлена воздушная тревога.О звуках взрывов сообщает издание "Общественное". По информации агентства УНИАН, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/elektrichestvo-1832119264.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днепропетровск, днепропетровская область