https://ria.ru/20221117/deputat-1832247217.html

СМИ: немецкого депутата "отменили" из-за комплиментов Путину

СМИ: немецкого депутата "отменили" из-за комплиментов Путину - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ: немецкого депутата "отменили" из-за комплиментов Путину

Немецкого депутата Дитера Дема хотят исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику НАТО и высокую оценку президента России Владимира Путина как... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:28

2022-11-17T16:28

2022-11-17T16:32

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Немецкого депутата Дитера Дема хотят исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику НАТО и высокую оценку президента России Владимира Путина как политика, сообщает немецкое издание Der Spiegel.В статье указывают, что Дем постоянно испытывал терпение членов Левой партии своими полемическими выступлениями: он называл руководство своей собственной партии "карьеристским аппаратом связанных c БНД эгоманов".В начале февраля он восхвалял Владимира Путина как выдающуюся личность, которой ни один западный государственный деятель в подметки не годится, утверждают в материале.Но, как отмечает автор статьи, дни политика в Левой партии сочтены, поскольку немецкий телеканал ZDF сообщил, что против Дема заведено дело об исключении. При этом сам чиновник утверждает в Twitter, что ничего не знает о намерении исключить его из партии.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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