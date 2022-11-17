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СМИ: немецкого депутата "отменили" из-за комплиментов Путину - РИА Новости, 17.11.2022
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СМИ: немецкого депутата "отменили" из-за комплиментов Путину
СМИ: немецкого депутата "отменили" из-за комплиментов Путину - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ: немецкого депутата "отменили" из-за комплиментов Путину
Немецкого депутата Дитера Дема хотят исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику НАТО и высокую оценку президента России Владимира Путина как... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:28
2022-11-17T16:32
в мире
владимир путин
россия
германия
москва
левая (партия)
нато
украина
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Немецкого депутата Дитера Дема хотят исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику НАТО и высокую оценку президента России Владимира Путина как политика, сообщает немецкое издание Der Spiegel.В статье указывают, что Дем постоянно испытывал терпение членов Левой партии своими полемическими выступлениями: он называл руководство своей собственной партии "карьеристским аппаратом связанных c БНД эгоманов".В начале февраля он восхвалял Владимира Путина как выдающуюся личность, которой ни один западный государственный деятель в подметки не годится, утверждают в материале.Но, как отмечает автор статьи, дни политика в Левой партии сочтены, поскольку немецкий телеканал ZDF сообщил, что против Дема заведено дело об исключении. При этом сам чиновник утверждает в Twitter, что ничего не знает о намерении исключить его из партии.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, германия, москва, левая (партия), нато, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, Германия, Москва, Левая (партия), НАТО, Украина
16:28 17.11.2022 (обновлено: 16:32 17.11.2022)
 
СМИ: немецкого депутата "отменили" из-за комплиментов Путину

Der Spiegel: немецкого депутата исключат из партии из-за критики НАТО и поддержки Путина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Немецкого депутата Дитера Дема хотят исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику НАТО и высокую оценку президента России Владимира Путина как политика, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
В статье указывают, что Дем постоянно испытывал терпение членов Левой партии своими полемическими выступлениями: он называл руководство своей собственной партии "карьеристским аппаратом связанных c БНД эгоманов".

"Самой большой преступной организацией после СС была НАТО. И такой НАТО остается по сей день", — также приводятся в материале слова политика.

В начале февраля он восхвалял Владимира Путина как выдающуюся личность, которой ни один западный государственный деятель в подметки не годится, утверждают в материале.
Но, как отмечает автор статьи, дни политика в Левой партии сочтены, поскольку немецкий телеканал ZDF сообщил, что против Дема заведено дело об исключении. При этом сам чиновник утверждает в Twitter, что ничего не знает о намерении исключить его из партии.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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