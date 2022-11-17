https://ria.ru/20221117/demokratiya-1832250908.html

Эксперт: американская демократия не должна быть примером для подражания

Эксперт: американская демократия не должна быть примером для подражания - РИА Новости, 17.11.2022

Эксперт: американская демократия не должна быть примером для подражания

Архаичная и несовершенная американская демократия не может рассматриваться в качестве образца и не должна быть примером для подражания, заявил заместитель... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:36

2022-11-17T16:36

2022-11-17T16:36

владимир шаповалов

сша

россия

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Архаичная и несовершенная американская демократия не может рассматриваться в качестве образца и не должна быть примером для подражания, заявил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Владимир Шаповалов."Безусловно, американская демократия имеет свои плюсы, но также безусловно, что архаичная, несовершенная, со многими проблемами система ни в коем случае не может рассматриваться в качестве образца. И, конечно, не является примером и не должна быть примером для подражания", - сказал Шаповалов на круглом столе "Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он подчеркнул, что для граждан США такая система создает "очень серьезные проблемы", а уровень политического недоверия к избранным политикам и президентам - это следствие недостатков электоральной системы.

https://ria.ru/20221116/konflikt-1831881200.html

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владимир шаповалов, сша, россия, московский педагогический государственный университет