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Эксперт: американская демократия не должна быть примером для подражания - РИА Новости, 17.11.2022
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Эксперт: американская демократия не должна быть примером для подражания
Эксперт: американская демократия не должна быть примером для подражания - РИА Новости, 17.11.2022
Эксперт: американская демократия не должна быть примером для подражания
Архаичная и несовершенная американская демократия не может рассматриваться в качестве образца и не должна быть примером для подражания, заявил заместитель... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:36
2022-11-17T16:36
владимир шаповалов
сша
россия
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Архаичная и несовершенная американская демократия не может рассматриваться в качестве образца и не должна быть примером для подражания, заявил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Владимир Шаповалов."Безусловно, американская демократия имеет свои плюсы, но также безусловно, что архаичная, несовершенная, со многими проблемами система ни в коем случае не может рассматриваться в качестве образца. И, конечно, не является примером и не должна быть примером для подражания", - сказал Шаповалов на круглом столе "Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он подчеркнул, что для граждан США такая система создает "очень серьезные проблемы", а уровень политического недоверия к избранным политикам и президентам - это следствие недостатков электоральной системы.
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владимир шаповалов, сша, россия, московский педагогический государственный университет
Владимир Шаповалов, США, Россия, Московский педагогический государственный университет
16:36 17.11.2022
 
Эксперт: американская демократия не должна быть примером для подражания

Эксперт Шаповалов: американская демократия не должна быть примером для подражания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Архаичная и несовершенная американская демократия не может рассматриваться в качестве образца и не должна быть примером для подражания, заявил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Владимир Шаповалов.
"Безусловно, американская демократия имеет свои плюсы, но также безусловно, что архаичная, несовершенная, со многими проблемами система ни в коем случае не может рассматриваться в качестве образца. И, конечно, не является примером и не должна быть примером для подражания", - сказал Шаповалов на круглом столе "Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что для граждан США такая система создает "очень серьезные проблемы", а уровень политического недоверия к избранным политикам и президентам - это следствие недостатков электоральной системы.
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Владимир ШаповаловСШАРоссияМосковский педагогический государственный университет
 
 
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