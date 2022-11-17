05:46 17.11.2022 (обновлено: 13:51 17.11.2022)
Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России
Шерпа России Лукаш: декларация саммита отразила то, что голос G7 уже не доминирует
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и ООН во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20 на Бали
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя — РИА Новости. Запад проявил лицемерие по ряду тем на саммите "Большой двадцатки", но итоговая декларация показала, что позиция G7 перестала быть доминирующей, заявила в интервью РИА Новости шерпа Светлана Лукаш.
Лицемерие представители стран проявили, в частности, по климатическому вопросу и по теме продуктовой сделки.
"Но, я считаю, "двадцатке" удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже. Декларация этого года отличается тем, что голос "семерки" уже не доминирует", - объяснила Лукаш.
По ее словам, России с партнерами по БРИКС и другими дружественными странами получилось "выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики".
"Постепенно, медленно, но баланс сил все же меняется. Может быть, можно было бы как-то это дело делать и быстрее, но, по крайней мере, хоть это происходит, это уже хорошо", - подчеркнула шерпа.
На саммите, как рассказала Лукаш, также обсуждался переход на расчеты в национальных валютах. Турция и страны БРИКС, согласились с Россией в том, что это путь в будущее.
Саммит "Большой двадцатки" прошел на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. В мероприятии также принял участие министр финансов Антон Силуанов.
По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле удовлетворены итогами G20.
Шерпа — официальный представитель делегации, отвечает за контакты с коллегами из других стран при подготовке встреч на высшем уровне.