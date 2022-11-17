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Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России - РИА Новости, 17.11.2022
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Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России
Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России - РИА Новости, 17.11.2022
Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России
Запад проявил лицемерие по ряду тем на саммите "Большой двадцатки", но итоговая декларация показала, что позиция G7 перестала быть доминирующей, заявила в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T05:46
2022-11-17T13:51
светлана лукаш
россия
бали
большая двадцатка
g7
брикс
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя — РИА Новости. Запад проявил лицемерие по ряду тем на саммите "Большой двадцатки", но итоговая декларация показала, что позиция G7 перестала быть доминирующей, заявила в интервью РИА Новости шерпа Светлана Лукаш.Лицемерие представители стран проявили, в частности, по климатическому вопросу и по теме продуктовой сделки.По ее словам, России с партнерами по БРИКС и другими дружественными странами получилось "выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики"."Постепенно, медленно, но баланс сил все же меняется. Может быть, можно было бы как-то это дело делать и быстрее, но, по крайней мере, хоть это происходит, это уже хорошо", - подчеркнула шерпа.На саммите, как рассказала Лукаш, также обсуждался переход на расчеты в национальных валютах. Турция и страны БРИКС, согласились с Россией в том, что это путь в будущее.Саммит "Большой двадцатки" прошел на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. В мероприятии также принял участие министр финансов Антон Силуанов.По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле удовлетворены итогами G20.Шерпа — официальный представитель делегации, отвечает за контакты с коллегами из других стран при подготовке встреч на высшем уровне.
https://ria.ru/20221117/natsvalyuty-1832100885.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/zelenskiy-1831966721.html
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светлана лукаш, россия, бали, большая двадцатка, g7, брикс, саммит g20
Светлана Лукаш, Россия, Бали, Большая двадцатка, G7, БРИКС, Саммит G20
05:46 17.11.2022 (обновлено: 13:51 17.11.2022)
 
Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России

Шерпа России Лукаш: декларация саммита отразила то, что голос G7 уже не доминирует

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и ООН во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20 на Бали
Флаги России и ООН во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя — РИА Новости. Запад проявил лицемерие по ряду тем на саммите "Большой двадцатки", но итоговая декларация показала, что позиция G7 перестала быть доминирующей, заявила в интервью РИА Новости шерпа Светлана Лукаш.
Лицемерие представители стран проявили, в частности, по климатическому вопросу и по теме продуктовой сделки.

"Но, я считаю, "двадцатке" удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже. Декларация этого года отличается тем, что голос "семерки" уже не доминирует", - объяснила Лукаш.

По ее словам, России с партнерами по БРИКС и другими дружественными странами получилось "выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики".
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
04:12
На G20 обсуждался переход на расчеты в нацвалютах, заявила шерпа России
"Постепенно, медленно, но баланс сил все же меняется. Может быть, можно было бы как-то это дело делать и быстрее, но, по крайней мере, хоть это происходит, это уже хорошо", - подчеркнула шерпа.
На саммите, как рассказала Лукаш, также обсуждался переход на расчеты в национальных валютах. Турция и страны БРИКС, согласились с Россией в том, что это путь в будущее.
Саммит "Большой двадцатки" прошел на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. В мероприятии также принял участие министр финансов Антон Силуанов.
По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле удовлетворены итогами G20.
Шерпа — официальный представитель делегации, отвечает за контакты с коллегами из других стран при подготовке встреч на высшем уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Шерпа РФ в G20 рассказала, как участники саммита восприняли речь Зеленского
 
Светлана ЛукашРоссияБалиБольшая двадцаткаG7БРИКССаммит G20
 
 
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