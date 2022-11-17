https://ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832103717.html

Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России

Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России - РИА Новости, 17.11.2022

Голос "Семерки" перестал доминировать на G20, заявила шерпа России

Запад проявил лицемерие по ряду тем на саммите "Большой двадцатки", но итоговая декларация показала, что позиция G7 перестала быть доминирующей, заявила в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T05:46

2022-11-17T05:46

2022-11-17T13:51

светлана лукаш

россия

бали

большая двадцатка

g7

брикс

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя — РИА Новости. Запад проявил лицемерие по ряду тем на саммите "Большой двадцатки", но итоговая декларация показала, что позиция G7 перестала быть доминирующей, заявила в интервью РИА Новости шерпа Светлана Лукаш.Лицемерие представители стран проявили, в частности, по климатическому вопросу и по теме продуктовой сделки.По ее словам, России с партнерами по БРИКС и другими дружественными странами получилось "выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики"."Постепенно, медленно, но баланс сил все же меняется. Может быть, можно было бы как-то это дело делать и быстрее, но, по крайней мере, хоть это происходит, это уже хорошо", - подчеркнула шерпа.На саммите, как рассказала Лукаш, также обсуждался переход на расчеты в национальных валютах. Турция и страны БРИКС, согласились с Россией в том, что это путь в будущее.Саммит "Большой двадцатки" прошел на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. В мероприятии также принял участие министр финансов Антон Силуанов.По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле удовлетворены итогами G20.Шерпа — официальный представитель делегации, отвечает за контакты с коллегами из других стран при подготовке встреч на высшем уровне.

https://ria.ru/20221117/natsvalyuty-1832100885.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/zelenskiy-1831966721.html

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светлана лукаш, россия, бали, большая двадцатка, g7, брикс, саммит g20