https://ria.ru/20221117/byudzhet-1832133259.html

В вологодском парламенте прошли публичные слушания бюджета

В вологодском парламенте прошли публичные слушания бюджета - РИА Новости, 17.11.2022

В вологодском парламенте прошли публичные слушания бюджета

В областном парламенте еще до официального внесения законопроекта прошли "нулевые" чтения бюджета, на которых депутаты рассмотрели основные госпрограммы, объем... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:28

2022-11-17T10:28

2022-11-17T10:29

вологодская область

андрей луценко

жкх

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ВОЛОГДА, 17 ноя – РИА Новости. В областном парламенте еще до официального внесения законопроекта прошли "нулевые" чтения бюджета, на которых депутаты рассмотрели основные госпрограммы, объем расходов по которым превышает 93,3%, сообщил спикер законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.В целом, на 2023 год доходная часть бюджета сформирована в сумме 106 миллиардов рублей, пока без учета дополнительных федеральных средств, которые будут распределены при принятии федерального бюджета. Расходы составят 125,9 миллиарда."Проект областного бюджета сформирован по программному методу. В 2023 году будут реализованы 22 государственные программы на сумму 124,4 миллиарда рублей, или 98,8% от общих расходов, Бюджет сохраняет социальную направленность. 74 миллиарда рублей направляется на социальную сферу – это 58,8 % всех расходов. Отмечу, что бюджет сформирован с дефицитом, но он полностью обеспечен остатками средств с текущего года", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба регионального парламента.По его словам, практически пятая часть расходов бюджета будет направлена на ремонт дорог. Объем дорожного фонда составит 21,9 миллиардов рублей. Только в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 315 километров дорог. Также сохранится предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию пассажирских перевозок внутри районов.

https://ria.ru/20221110/remont-1830436769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, жкх