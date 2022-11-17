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В вологодском парламенте прошли публичные слушания бюджета
В вологодском парламенте прошли публичные слушания бюджета - РИА Новости, 17.11.2022
В вологодском парламенте прошли публичные слушания бюджета
В областном парламенте еще до официального внесения законопроекта прошли "нулевые" чтения бюджета, на которых депутаты рассмотрели основные госпрограммы, объем... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:28
2022-11-17T10:28
2022-11-17T10:29
вологодская область
андрей луценко
жкх
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ВОЛОГДА, 17 ноя – РИА Новости. В областном парламенте еще до официального внесения законопроекта прошли "нулевые" чтения бюджета, на которых депутаты рассмотрели основные госпрограммы, объем расходов по которым превышает 93,3%, сообщил спикер законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.В целом, на 2023 год доходная часть бюджета сформирована в сумме 106 миллиардов рублей, пока без учета дополнительных федеральных средств, которые будут распределены при принятии федерального бюджета. Расходы составят 125,9 миллиарда."Проект областного бюджета сформирован по программному методу. В 2023 году будут реализованы 22 государственные программы на сумму 124,4 миллиарда рублей, или 98,8% от общих расходов, Бюджет сохраняет социальную направленность. 74 миллиарда рублей направляется на социальную сферу – это 58,8 % всех расходов. Отмечу, что бюджет сформирован с дефицитом, но он полностью обеспечен остатками средств с текущего года", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба регионального парламента.По его словам, практически пятая часть расходов бюджета будет направлена на ремонт дорог. Объем дорожного фонда составит 21,9 миллиардов рублей. Только в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 315 километров дорог. Также сохранится предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию пассажирских перевозок внутри районов.
https://ria.ru/20221110/remont-1830436769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей луценко, жкх
Вологодская область, Андрей Луценко, ЖКХ
ВОЛОГДА, 17 ноя – РИА Новости. В областном парламенте еще до официального внесения законопроекта прошли "нулевые" чтения бюджета, на которых депутаты рассмотрели основные госпрограммы, объем расходов по которым превышает 93,3%, сообщил спикер законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.
В целом, на 2023 год доходная часть бюджета сформирована в сумме 106 миллиардов рублей, пока без учета дополнительных федеральных средств, которые будут распределены при принятии федерального бюджета. Расходы составят 125,9 миллиарда.
"Проект областного бюджета сформирован по программному методу. В 2023 году будут реализованы 22 государственные программы на сумму 124,4 миллиарда рублей, или 98,8% от общих расходов, Бюджет сохраняет социальную направленность. 74 миллиарда рублей направляется на социальную сферу – это 58,8 % всех расходов. Отмечу, что бюджет сформирован с дефицитом, но он полностью обеспечен остатками средств с текущего года", - сказал Луценко
, слова которого цитирует пресс-служба регионального парламента.
По его словам, практически пятая часть расходов бюджета будет направлена на ремонт дорог. Объем дорожного фонда составит 21,9 миллиардов рублей. Только в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 315 километров дорог. Также сохранится предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию пассажирских перевозок внутри районов.