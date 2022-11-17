https://ria.ru/20221117/bilayn-1831977973.html

Билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube более чем на 20%

Билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube более чем на 20% - РИА Новости, 17.11.2022

Билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube более чем на 20%

Билайн увеличил скорость загрузки контента в видеохостинге YouTube более чем на 20% в 34 регионах России. В некоторых субъектах этот показатель превысил 30%,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:00

2022-11-17T10:00

2022-11-17T10:04

россия

билайн

интернет

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Билайн увеличил скорость загрузки контента в видеохостинге YouTube более чем на 20% в 34 регионах России. В некоторых субъектах этот показатель превысил 30%, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Мобильная, транспортная сети и широкополосный доступ (домашний интернет) имеют свои технологические особенности, влияющие на доставку видеоконтента. Специалисты билайна за счет понимания алгоритмов работы видеостриминга и владения информацией о внутренней структуре и архитектуре сетей смогли настроить передачу трафика оптимальным способом. Это позволило существенно уменьшить время старта видео и повысить стабильность его воспроизведения.В настоящее время мероприятия по настройке сети проведены в 34 регионах России, в числе которых Московская область, Ставрополь, Пятигорск, Орск, Минеральные воды, Грозный, Владикавказ, Пятигорск, Казань, Самара, Йошкар-Ола, Оренбург и др. До конца года то же самое планируется сделать на Дальнем Востоке."Youtube является самым популярным видеохостингом в России, его ежемесячный data-трафик по-прежнему существенно превышает все аналогичные сервисы и платформы. Мы продолжаем заниматься оптимизацией сети билайн, чтобы клиенты могли получать качественный сервис. Для достижения этих целей мы "тюнингуем" имеющиеся ресурсы для передачи больших объемов трафика этого видеохостинга. Такая работа уже позволила на 20-30% увеличить скорость загрузки контента в Youtube в некоторых регионах страны. Для пользователей это означает, что видеоролики на устройствах, подключенных к нашей сети, будут открываться еще быстрее", - сообщил руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу билайна Константин Колесов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20221110/bilayn-1830241283.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, интернет