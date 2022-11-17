https://ria.ru/20221117/berluskoni-1832309503.html

Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби-3"

Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби-3" - РИА Новости, 17.11.2022

Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби-3"

Суд Рима в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках скандального дела "Руби",... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:13

2022-11-17T19:13

2022-11-17T19:40

рим

в мире

сильвио берлускони

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/09/1553180978_0:7:3021:1706_1920x0_80_0_0_db4b1fe9eb25fe0da71399b5f395df8d.jpg

РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Суд Рима в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках скандального дела "Руби", сообщает телеканал Rainews24.В октябре 2021 года аналогичное решение принял суд Сиены, который рассматривал параллельный процесс согласно месту возбуждения дела. Миланский суд вердикта еще не вынес, следующее его заседание пройдет в конце декабря.Берлускони, как сообщил телеканал, оправдан за отсутствием достаточных оснований. Вместе с политиком от ответственности освобожден неаполитанский певец Мариано Апичелла, который принимал участие в вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре под Миланом.По версии обвинения, Апичелла получал от Берлускони деньги за молчание во время рассмотрения скандального "дела Руби", которое получило название благодаря марокканской танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних. В 2014 году он был оправдан, однако следователи заподозрили его в манипуляциях фигурантами дела. Теперь политик обвинялся в даче ложных показаний и подкупе свидетелей в ходе прежнего процесса.

https://ria.ru/20221103/rossiya-1829140816.html

рим

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рим, в мире, сильвио берлускони, италия