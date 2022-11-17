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Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби-3" - РИА Новости, 17.11.2022
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Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби-3"
Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби-3" - РИА Новости, 17.11.2022
Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби-3"
Суд Рима в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках скандального дела "Руби",... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:13
2022-11-17T19:40
рим
в мире
сильвио берлускони
италия
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РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Суд Рима в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках скандального дела "Руби", сообщает телеканал Rainews24.В октябре 2021 года аналогичное решение принял суд Сиены, который рассматривал параллельный процесс согласно месту возбуждения дела. Миланский суд вердикта еще не вынес, следующее его заседание пройдет в конце декабря.Берлускони, как сообщил телеканал, оправдан за отсутствием достаточных оснований. Вместе с политиком от ответственности освобожден неаполитанский певец Мариано Апичелла, который принимал участие в вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре под Миланом.По версии обвинения, Апичелла получал от Берлускони деньги за молчание во время рассмотрения скандального "дела Руби", которое получило название благодаря марокканской танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних. В 2014 году он был оправдан, однако следователи заподозрили его в манипуляциях фигурантами дела. Теперь политик обвинялся в даче ложных показаний и подкупе свидетелей в ходе прежнего процесса.
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рим, в мире, сильвио берлускони, италия
Рим, В мире, Сильвио Берлускони, Италия
19:13 17.11.2022 (обновлено: 19:40 17.11.2022)
 
Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби-3"

Экс-премьера Италии Берлускони оправдали по обвинению в подкупе свидетелей по делу "Руби"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Суд Рима в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках скандального дела "Руби", сообщает телеканал Rainews24.
В октябре 2021 года аналогичное решение принял суд Сиены, который рассматривал параллельный процесс согласно месту возбуждения дела. Миланский суд вердикта еще не вынес, следующее его заседание пройдет в конце декабря.
Берлускони, как сообщил телеканал, оправдан за отсутствием достаточных оснований. Вместе с политиком от ответственности освобожден неаполитанский певец Мариано Апичелла, который принимал участие в вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре под Миланом.
По версии обвинения, Апичелла получал от Берлускони деньги за молчание во время рассмотрения скандального "дела Руби", которое получило название благодаря марокканской танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних. В 2014 году он был оправдан, однако следователи заподозрили его в манипуляциях фигурантами дела. Теперь политик обвинялся в даче ложных показаний и подкупе свидетелей в ходе прежнего процесса.
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