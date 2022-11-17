https://ria.ru/20221117/belousov-1832110092.html

Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок

Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок - РИА Новости, 17.11.2022

Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок

Глава российской делегации на саммите АТЭС первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл в Бангкок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:10

2022-11-17T08:10

2022-11-17T08:10

андрей белоусов

александр панкин

владимир ильичев

бангкок

таиланд

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

втб

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БАНГКОК, 17 ноя – РИА Новости. Глава российской делегации на саммите АТЭС первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл в Бангкок, передает корреспондент РИА Новости.Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) пройдет в столице Таиланда Бангкоке 18-19 ноября.В составе делегации из России заявлены в том числе замглавы МИД Александр Панкин, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, предприниматель Олег Дерипаска.Эта встреча станет первой в очном формате после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса. Основными темами предстоящей встречи станут вопросы постковидного восстановления глобальной экономики и торговли, климатические уязвимости и перспективы взаимодействия между членами АТЭС.Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 60% мирового ВВП и 48% оборота международной торговли.АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.

https://ria.ru/20221117/ates-1832102014.html

https://ria.ru/20221112/podgotovka-1831065046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей белоусов, александр панкин, владимир ильичев, бангкок, таиланд, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), втб, российский фонд прямых инвестиций, саммит атэс , в мире