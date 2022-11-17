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Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок - РИА Новости, 17.11.2022
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Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок
Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок - РИА Новости, 17.11.2022
Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок
Глава российской делегации на саммите АТЭС первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл в Бангкок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:10
2022-11-17T08:10
андрей белоусов
александр панкин
владимир ильичев
бангкок
таиланд
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
втб
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БАНГКОК, 17 ноя – РИА Новости. Глава российской делегации на саммите АТЭС первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл в Бангкок, передает корреспондент РИА Новости.Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) пройдет в столице Таиланда Бангкоке 18-19 ноября.В составе делегации из России заявлены в том числе замглавы МИД Александр Панкин, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, предприниматель Олег Дерипаска.Эта встреча станет первой в очном формате после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса. Основными темами предстоящей встречи станут вопросы постковидного восстановления глобальной экономики и торговли, климатические уязвимости и перспективы взаимодействия между членами АТЭС.Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 60% мирового ВВП и 48% оборота международной торговли.АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.
https://ria.ru/20221117/ates-1832102014.html
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андрей белоусов, александр панкин, владимир ильичев, бангкок, таиланд, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), втб, российский фонд прямых инвестиций, саммит атэс , в мире
Андрей Белоусов, Александр Панкин, Владимир Ильичев, Бангкок, Таиланд, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций, Саммит АТЭС , В мире
08:10 17.11.2022
 
Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок

Первый вице-премьер Белоусов, возглавляющий делегацию на саммите АТЭС, прибыл в Бангкок

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 ноя – РИА Новости. Глава российской делегации на саммите АТЭС первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл в Бангкок, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) пройдет в столице Таиланда Бангкоке 18-19 ноября.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
04:48
В МИД заявили, что США пытаются привнести в повестку АТЭС тему Украины
В составе делегации из России заявлены в том числе замглавы МИД Александр Панкин, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, предприниматель Олег Дерипаска.
Эта встреча станет первой в очном формате после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса. Основными темами предстоящей встречи станут вопросы постковидного восстановления глобальной экономики и торговли, климатические уязвимости и перспективы взаимодействия между членами АТЭС.
Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 60% мирового ВВП и 48% оборота международной торговли.
АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 16:57
Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС
 
Андрей БелоусовАлександр ПанкинВладимир ИльичевБангкокТаиландРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ВТБРоссийский фонд прямых инвестицийСаммит АТЭСВ мире
 
 
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