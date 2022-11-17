Первый вице-премьер Белоусов прибыл в Бангкок
Первый вице-премьер Белоусов, возглавляющий делегацию на саммите АТЭС, прибыл в Бангкок
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
БАНГКОК, 17 ноя – РИА Новости. Глава российской делегации на саммите АТЭС первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл в Бангкок, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) пройдет в столице Таиланда Бангкоке 18-19 ноября.
В составе делегации из России заявлены в том числе замглавы МИД Александр Панкин, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, предприниматель Олег Дерипаска.
Эта встреча станет первой в очном формате после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса. Основными темами предстоящей встречи станут вопросы постковидного восстановления глобальной экономики и торговли, климатические уязвимости и перспективы взаимодействия между членами АТЭС.
Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 60% мирового ВВП и 48% оборота международной торговли.
АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.
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