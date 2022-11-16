https://ria.ru/20221116/zavody-1832074951.html

Заводы ОПК Удмуртии с сентября наняли 2,4 тысячи сотрудников

Заводы ОПК Удмуртии с сентября наняли 2,4 тысячи сотрудников - РИА Новости, 16.11.2022

Заводы ОПК Удмуртии с сентября наняли 2,4 тысячи сотрудников

Военные заводы Удмуртии с сентября приняли на работу более 2,4 тысяч сотрудников, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T22:08

2022-11-16T22:08

2022-11-16T22:08

удмуртская республика

александр бречалов

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831466073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1cf702657999c6a512327a4fbbd75760.jpg

УФА, 16 ноя – РИА Новости. Военные заводы Удмуртии с сентября приняли на работу более 2,4 тысяч сотрудников, сообщил глава региона Александр Бречалов.На бизнес-форуме "Сделано в Удмуртии" Бречалов рассказал, что регион является промышленной республикой и более 30% жителей, занятых в экономике, работают на предприятиях."По итогам 9 месяцев мы входим в топ-3 регионов ПФО по индексу промышленного производства, объем отгруженной продукции вырос на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Там, где экономика - там и рабочие места, и сейчас для нас это крайне важное направление работы. Например, с 23 сентября на военные заводы у нас трудоустроено 2450 человек. И это не предел, многие предприятия по-прежнему еще нуждаются в работниках", - рассказал Бречалов.Он добавил, что руководство региона ни в коем случае не отказывается от курса развития региональной экономики, наращивания в ней доли малого и среднего предпринимательства. Для этого руководство республики применяет различные инструменты - льготы для малого и среднего бизнеса, создание условий для взаимодействия бизнеса. Один из таких инструментов - форум "Сделано в Удмуртии", который проходит шестой год."Сегодня малый и средний бизнес реально балансирует нашу экономику — это то, что мы хотели видеть пять лет назад. Что будет дальше? Скажу от себя: дальше будет непростая, но интересная и драйвовая дорога по поиску решений. И как показывают два прошлых года, мы всегда находим решения вместе с вами. Чего точно не будет: мы не будем искать оправдания и различные "но". Поэтому желаю всем удачи и еще раз хочу сказать спасибо предпринимателям за вашу работу", - заявил Бречалов.

https://ria.ru/20221116/biznesmen-1832067924.html

https://ria.ru/20221107/udmurtiya-1829699675.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бречалов, экономика, общество