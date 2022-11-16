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Столтенберг рассказал о защите на востоке альянса
Столтенберг рассказал о защите на востоке альянса - РИА Новости, 16.11.2022
Столтенберг рассказал о защите на востоке альянса
НАТО постоянно оценивает, нужны ли дополнительные меры на восточных границах, альянс готов, при необходимости, выполнить усиление, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:20
2022-11-16T15:20
2022-11-16T15:20
в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО постоянно оценивает, нужны ли дополнительные меры на восточных границах, альянс готов, при необходимости, выполнить усиление, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше."Мы постоянно оцениваем, нужны ли дополнительные меры усиления на восточном направлении", - сообщил он.Генсек пояснил, что в НАТО готовы в любой момент перебросить дополнительные силы противовоздушной защиты на восток, включая Польшу. По его словам, такие системы, в том числе, могут быть воздушного и морского базирования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рассказал о защите на востоке альянса
Столтенберг: НАТО постоянно оценивает, нужны ли дополнительные меры защиты на востоке
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО постоянно оценивает, нужны ли дополнительные меры на восточных границах, альянс готов, при необходимости, выполнить усиление, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.
"Мы постоянно оцениваем, нужны ли дополнительные меры усиления на восточном направлении", - сообщил он.
Генсек пояснил, что в НАТО готовы в любой момент перебросить дополнительные силы противовоздушной защиты на восток, включая Польшу. По его словам, такие системы, в том числе, могут быть воздушного и морского базирования.