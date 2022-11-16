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Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции - РИА Новости, 16.11.2022
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Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции
Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции - РИА Новости, 16.11.2022
Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции
Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совета Федерации в работе по интеграции региона в российское законодательство, заявил врио губернатора... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:44
2022-11-16T16:44
политика
евгений балицкий
валентина матвиенко
запорожье
запорожская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совета Федерации в работе по интеграции региона в российское законодательство, заявил врио губернатора Евгений Балицкий на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко."Запорожцы сегодня очень рассчитывают на поддержку Совета Федерации. Нам предстоит сложный путь по интеграции в российский бюджет, в российское общество. Путь домой был непростой для нас. Мы очень рассчитываем на поддержку наших законодательных инициатив", - сказал Балицкий.По его словам, в частности, поддержка потребуется по вопросу формирования бюджета Запорожской области.Матвиенко в свою очередь заверила в поддержке, а также отметила, что в Совете Федерации с нетерпением ждут назначения сенаторов от исполнительной и законодательной ветвей власти Запорожской области.Балицкий пообещал выдвинуть сенатором от региона "достойного человека". "Рассчитываем на то, что мы сможем найти все необходимые механизмы для того, чтобы наша Запорожская область была достойно представлена в Совете Федерации", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221116/senatory-1831962502.html
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политика, евгений балицкий, валентина матвиенко, запорожье, запорожская область, совет федерации рф
Политика, Евгений Балицкий, Валентина Матвиенко, Запорожье, Запорожская область, Совет Федерации РФ
16:44 16.11.2022
 
Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции

Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совфеда в работе по интеграции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Бердянск" и российский флаг
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совета Федерации в работе по интеграции региона в российское законодательство, заявил врио губернатора Евгений Балицкий на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
"Запорожцы сегодня очень рассчитывают на поддержку Совета Федерации. Нам предстоит сложный путь по интеграции в российский бюджет, в российское общество. Путь домой был непростой для нас. Мы очень рассчитываем на поддержку наших законодательных инициатив", - сказал Балицкий.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:48
В Совфеде ждут сенаторов от Запорожской области, заявила Матвиенко
По его словам, в частности, поддержка потребуется по вопросу формирования бюджета Запорожской области.
Матвиенко в свою очередь заверила в поддержке, а также отметила, что в Совете Федерации с нетерпением ждут назначения сенаторов от исполнительной и законодательной ветвей власти Запорожской области.
Балицкий пообещал выдвинуть сенатором от региона "достойного человека". "Рассчитываем на то, что мы сможем найти все необходимые механизмы для того, чтобы наша Запорожская область была достойно представлена в Совете Федерации", - подчеркнул он.
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ПолитикаЕвгений БалицкийВалентина МатвиенкоЗапорожьеЗапорожская областьСовет Федерации РФ
 
 
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