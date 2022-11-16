https://ria.ru/20221116/zaporozhe-1831986068.html

Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции

Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции - РИА Новости, 16.11.2022

Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции

Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совета Федерации в работе по интеграции региона в российское законодательство, заявил врио губернатора... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:44

2022-11-16T16:44

2022-11-16T16:44

политика

евгений балицкий

валентина матвиенко

запорожье

запорожская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совета Федерации в работе по интеграции региона в российское законодательство, заявил врио губернатора Евгений Балицкий на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко."Запорожцы сегодня очень рассчитывают на поддержку Совета Федерации. Нам предстоит сложный путь по интеграции в российский бюджет, в российское общество. Путь домой был непростой для нас. Мы очень рассчитываем на поддержку наших законодательных инициатив", - сказал Балицкий.По его словам, в частности, поддержка потребуется по вопросу формирования бюджета Запорожской области.Матвиенко в свою очередь заверила в поддержке, а также отметила, что в Совете Федерации с нетерпением ждут назначения сенаторов от исполнительной и законодательной ветвей власти Запорожской области.Балицкий пообещал выдвинуть сенатором от региона "достойного человека". "Рассчитываем на то, что мы сможем найти все необходимые механизмы для того, чтобы наша Запорожская область была достойно представлена в Совете Федерации", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221116/senatory-1831962502.html

https://ria.ru/20221115/pomosch-1831536603.html

запорожье

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, евгений балицкий, валентина матвиенко, запорожье, запорожская область, совет федерации рф