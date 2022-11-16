https://ria.ru/20221116/zaporozhe-1831986068.html
Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции
Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции - РИА Новости, 16.11.2022
Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции
Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совета Федерации в работе по интеграции региона в российское законодательство, заявил врио губернатора... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:44
2022-11-16T16:44
2022-11-16T16:44
политика
евгений балицкий
валентина матвиенко
запорожье
запорожская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совета Федерации в работе по интеграции региона в российское законодательство, заявил врио губернатора Евгений Балицкий на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко."Запорожцы сегодня очень рассчитывают на поддержку Совета Федерации. Нам предстоит сложный путь по интеграции в российский бюджет, в российское общество. Путь домой был непростой для нас. Мы очень рассчитываем на поддержку наших законодательных инициатив", - сказал Балицкий.По его словам, в частности, поддержка потребуется по вопросу формирования бюджета Запорожской области.Матвиенко в свою очередь заверила в поддержке, а также отметила, что в Совете Федерации с нетерпением ждут назначения сенаторов от исполнительной и законодательной ветвей власти Запорожской области.Балицкий пообещал выдвинуть сенатором от региона "достойного человека". "Рассчитываем на то, что мы сможем найти все необходимые механизмы для того, чтобы наша Запорожская область была достойно представлена в Совете Федерации", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221116/senatory-1831962502.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, евгений балицкий, валентина матвиенко, запорожье, запорожская область, совет федерации рф
Политика, Евгений Балицкий, Валентина Матвиенко, Запорожье, Запорожская область, Совет Федерации РФ
Власти Запорожья рассчитывают на поддержку Совфеда при интеграции
Власти Запорожской области рассчитывают на поддержку Совфеда в работе по интеграции