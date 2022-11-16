https://ria.ru/20221116/vystavka-1831876052.html
Российские компании принимают участие в Vietnam Foodexpo 2022
Российские компании принимают участие в Vietnam Foodexpo 2022 - РИА Новости, 16.11.2022
Российские компании принимают участие в Vietnam Foodexpo 2022
Два десятка российских компаний стали участниками экспозиции Made in Russia на крупнейшей продовольственной выставке региона Vietnam Foodexpo 2022, сообщает... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:55
2022-11-16T11:55
2022-11-16T11:55
россия
вьетнам
хошимин
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два десятка российских компаний стали участниками экспозиции Made in Russia на крупнейшей продовольственной выставке региона Vietnam Foodexpo 2022, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Выставка начала работу в Хошимине 16 ноября."Экспортеры представят зарубежным бизнес-партнерам и потребителям мясо и полуфабрикаты, консервы, сухое молоко и молочные коктейли, алкогольную продукцию, сиропы, сладости, печенье, фитнес-десерты и другие товары", - сообщает центр."Поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции – одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества России и Вьетнама. У наших стран есть существенный потенциал для роста объемов торговли и расширения номенклатуры товаров. Сегодня на выставке Vietnam Foodexpo 2022 у бизнеса Вьетнама и других стран АТР есть возможность ближе познакомиться с российской продукцией АПК и возможностями наших компаний", - отметил управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Руслан Царгуш.Он добавил, что, "помимо выставочной экспозиции, мы запланировали более 200 b2b встреч российских компаний с потенциальными местными партнерами".
https://ria.ru/20221115/stazhirovka-1831652710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, хошимин, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Вьетнам, Хошимин, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два десятка российских компаний стали участниками экспозиции Made in Russia на крупнейшей продовольственной выставке региона Vietnam Foodexpo 2022, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Выставка начала работу в Хошимине
16 ноября.
"Экспортеры представят зарубежным бизнес-партнерам и потребителям мясо и полуфабрикаты, консервы, сухое молоко и молочные коктейли, алкогольную продукцию, сиропы, сладости, печенье, фитнес-десерты и другие товары", - сообщает центр.
"Поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции – одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества России и Вьетнама
. У наших стран есть существенный потенциал для роста объемов торговли и расширения номенклатуры товаров. Сегодня на выставке Vietnam Foodexpo 2022 у бизнеса Вьетнама и других стран АТР
есть возможность ближе познакомиться с российской продукцией АПК и возможностями наших компаний", - отметил управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Руслан Царгуш.
Он добавил, что, "помимо выставочной экспозиции, мы запланировали более 200 b2b встреч российских компаний с потенциальными местными партнерами".