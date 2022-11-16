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Финансист раскрыл, что сейчас выгоднее вкладов
Финансист раскрыл, что сейчас выгоднее вкладов - РИА Новости, 16.11.2022
Финансист раскрыл, что сейчас выгоднее вкладов
Долгосрочные и краткосрочные инвесторы могут предпочесть облигации вкладам, рассказал в беседе с агентством "Прайм" управляющий директор УК "Открытие" Василий... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T02:17
2022-11-16T02:17
2022-11-16T02:17
экономика
облигации
вклады
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Долгосрочные и краткосрочные инвесторы могут предпочесть облигации вкладам, рассказал в беседе с агентством "Прайм" управляющий директор УК "Открытие" Василий Иванов.По словам эксперта, облигации позволят долгосрочным инвесторам получить дополнительный доход, а также выбрать бумаги с фиксированным доходом либо привязанные к инфляции. Краткосрочные инвесторы должны самостоятельно отслеживать риски. Их доход обеспечивается привлечением эмитентами финансирования на короткие сроки, отметил он.Иванов добавил, что на фоне ежедневной динамики котировок облигаций инвесторы за год-два могут потерять средства. По мнению эксперта, в настоящий момент долгосрочные инвесторы выигрывают на увеличении доходности ОФЗ из-за дефицита "длинных денег".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, облигации, вклады
Экономика, Облигации, Вклады
Финансист раскрыл, что сейчас выгоднее вкладов
Финансист Иванов назвал облигации более выгодным вложением средств, чем вклады