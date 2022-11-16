https://ria.ru/20221116/vygoda-1831795456.html

Финансист раскрыл, что сейчас выгоднее вкладов

Финансист раскрыл, что сейчас выгоднее вкладов - РИА Новости, 16.11.2022

Финансист раскрыл, что сейчас выгоднее вкладов

Долгосрочные и краткосрочные инвесторы могут предпочесть облигации вкладам, рассказал в беседе с агентством "Прайм" управляющий директор УК "Открытие" Василий... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:17

2022-11-16T02:17

2022-11-16T02:17

экономика

облигации

вклады

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Долгосрочные и краткосрочные инвесторы могут предпочесть облигации вкладам, рассказал в беседе с агентством "Прайм" управляющий директор УК "Открытие" Василий Иванов.По словам эксперта, облигации позволят долгосрочным инвесторам получить дополнительный доход, а также выбрать бумаги с фиксированным доходом либо привязанные к инфляции. Краткосрочные инвесторы должны самостоятельно отслеживать риски. Их доход обеспечивается привлечением эмитентами финансирования на короткие сроки, отметил он.Иванов добавил, что на фоне ежедневной динамики котировок облигаций инвесторы за год-два могут потерять средства. По мнению эксперта, в настоящий момент долгосрочные инвесторы выигрывают на увеличении доходности ОФЗ из-за дефицита "длинных денег".

https://ria.ru/20221113/vklad-1831112151.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, облигации, вклады