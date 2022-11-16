https://ria.ru/20221116/ukraina-1831899999.html

Песков прокомментировал удары по энергообъектам на Украине

Песков прокомментировал удары по энергообъектам на Украине - РИА Новости, 16.11.2022

Песков прокомментировал удары по энергообъектам на Украине

Цели специальной военной операции России на Украине не менялись, удары накануне наносились по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:55

2022-11-16T12:55

2022-11-16T13:08

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Цели специальной военной операции России на Украине не менялись, удары накануне наносились по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской специальной военной операции - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества."Цели никак не менялись - речь идет об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос в связи с недавним массированном ударом по объектам на Украине.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831894495.html

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украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия