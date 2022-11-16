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Песков прокомментировал удары по энергообъектам на Украине
Песков прокомментировал удары по энергообъектам на Украине - РИА Новости, 16.11.2022
Песков прокомментировал удары по энергообъектам на Украине
Цели специальной военной операции России на Украине не менялись, удары накануне наносились по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:55
2022-11-16T12:55
2022-11-16T13:08
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Цели специальной военной операции России на Украине не менялись, удары накануне наносились по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской специальной военной операции - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества."Цели никак не менялись - речь идет об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос в связи с недавним массированном ударом по объектам на Украине.
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украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия
12:55 16.11.2022 (обновлено: 13:08 16.11.2022)
Песков прокомментировал удары по энергообъектам на Украине
Песков: Россия нанесла удары по относящимся к военной инфраструктуре объектам на Украине
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Цели специальной военной операции России на Украине не менялись, удары накануне наносились по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской специальной военной операции - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.
"Цели никак не менялись - речь идет об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос в связи с недавним массированном ударом по объектам на Украине.