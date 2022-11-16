https://ria.ru/20221116/tsifrovizatsiya-1832027039.html

Россия вошла в десятку лидеров по цифровизации в рейтинге Всемирного банка

Россия вошла в десятку лидеров по цифровизации в рейтинге Всемирного банка - РИА Новости, 16.11.2022

Россия вошла в десятку лидеров по цифровизации в рейтинге Всемирного банка

Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, согласно рейтингу GovTech... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:14

2022-11-16T18:14

2022-11-16T18:15

экономика

россия

всемирный банк

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

технологии

цифровизация

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, согласно рейтингу GovTech Maturity Index (GTMI) Всемирного банка, сообщает Минэкономразвития России."Всемирный банк опубликовал результаты международного рейтинга GovTech Maturity Index (GTMI), в который вошли 198 стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе... Совместная активная работа Минэкономразвития и Минцифры позволила России занять место в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг. Высокая позиция России присуждена международными экспертами из команды Всемирного банка", - говорится в релизе.Сообщается, что Минэкономразвития совместно с Минцифры и профильными подразделениями и ведомствами других федеральных органов исполнительной власти провели полномасштабный анализ цифровой трансформации государственного сектора России. Специалисты исследовали крупные цифровые продукты, такие как система госуслуг, межведомственного электронного взаимодействия, электронного документооборота, "цифровые налоги", Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС).Результаты аналитической работы были направлены во Всемирный банк, и по итогу серии встреч и консультаций с менеджментом банка Россия попала в шорт-лист государств с самым высоким "А"-рейтингом. Ранее Россия была в списке стран с "В"-рейтингом, уточняет министерство."Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития России Владимира Ильичева.Индекс зрелости GovTech Maturity Index (GTMI) Всемирного банка на основе показателей, отражающих степень внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, в образовании и здравоохранении, измеряет ключевые аспекты по четырем приоритетным направлениям: "Основные государственные системы", "Предоставление государственных услуг", "Вовлеченность населения" и "Институциональное обеспечение".

https://ria.ru/20221110/tsifrovizatsiya-1830445175.html

https://ria.ru/20221111/ipoteka-1830955441.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, всемирный банк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), технологии, цифровизация, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)