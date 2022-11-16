https://ria.ru/20221116/tomsk-1831968901.html

В Томской области создадут производство новой микроэлектроники

В Томской области создадут производство новой микроэлектроники - РИА Новости, 16.11.2022

В Томской области создадут производство новой микроэлектроники

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил разработать программу создания в регионе производства новой подотрасли микроэлектроники – современных... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:13

2022-11-16T16:13

2022-11-16T16:53

технологии

владимир мазур

томская область

томск

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

томская область

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ТОМСК, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил разработать программу создания в регионе производства новой подотрасли микроэлектроники – современных рентгеновских детекторов, сообщила в среду обладминистрация.Решение было принято в ходе круглого стола "Технологическое лидерство РФ: прорывные решения "Большого университета Томска" – микроэлектроника мультиспектральной квантовой радиографии". Чиновники и ученые обсудили развитие перспективных направлений микроэлектроники для решения актуальных проблем медицины, промышленности и научного приборостроения."Томские научные центры уже подготовили и провели образовательные программы. А сегодня готовы взять на себя более широкий круг задач, в том числе для решения вопросов импортозамещения и импортоопережения", - подчеркнул глава региона, отметив, что у томских ученых и производственников достаточно идей для того, чтобы самим задавать курс технологического развития.Губернатор обратил внимание, что одно из таких направлений – создание детекторов синхротронного излучения. Его развитие имеет как техническое, так и экономическое значение: оно позволит создать в Томске наукоемкое высокотехнологичное производство, конкурентоспособное на глобальном рынке электронной компонентной базы. В перспективе проект может увеличить на 4% рост мирового рынка микроэлектроники, а также повысит уровень всей существующей рентгеновской медицинской аппаратуры до экспортного класса.Власти пояснили, что на детекторы синхротронного ионизирующего излучения, производство которых планируется организовать в Томске, уже существует высокий спрос. В частности, разработка будет задействована для создания отечественной медицинской техники, систем безопасности и промышленного контроля, а также в федеральном научном проекте СКИФ, который строится под Новосибирском. Раньше такая микроэлектроника на основе разработок томских ученых выпускалась только за рубежом.Владимир Мазур поручил разработать "дорожную карту" по созданию прототипов оборудования; внести предложение в топливную компанию "ТВЭЛ", входящую в госкорпорацию "Росатом" по организации промышленного производства на технологической площадке Сибирского химического комбината и других предприятий региона; создать новый технологический кластер с участием научных центров и промпредприятий области.

https://ria.ru/20221116/kitay-1831934146.html

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технологии, владимир мазур, томская область, томск, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"