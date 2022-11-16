https://ria.ru/20221116/sotsseti-1831822913.html

Аналитики посчитали число активных авторов в соцсетях в России

Аналитики посчитали число активных авторов в соцсетях в России - РИА Новости, 16.11.2022

Аналитики посчитали число активных авторов в соцсетях в России

Число активных авторов в социальных медиа в России составило 62,2 миллиона, при этом рост объема создаваемого авторами за октябрь контента составил 36% по... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:17

2022-11-16T09:17

2022-11-16T09:18

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число активных авторов в социальных медиа в России составило 62,2 миллиона, при этом рост объема создаваемого авторами за октябрь контента составил 36% по отношению к октябрю 2021 года, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, с которыми ознакомилось РИА Новости.Исследование также показало, что авторы написали более 1,5 миллиарда постов, репостов и комментариев.Исследование также показало, что социальная сеть "Одноклассники" обогнала Instagram* по объему контента. Мессенджер Telegram также показал рекордный относительный прирост числа авторов сразу на 144%."ВКонтакте" за год вырос и в авторах – плюс 18%, и в контенте – плюс 16%. По авторам "ВКонтакте" обогнал несколько лет лидировавший Instagram*, по объему контента – упрочил свое бессменное лидерство", - отметили в Brand Analytics.Аналитики также посмотрели и видеохостинг YouTube. Там снижение объема публикуемого контента на 14% оказалось в два раза меньшим, чем снижение числа активных авторов – минус 28%. Как отмечается в исследовании, оставшиеся авторы демонстрируют большую активность – она выросла на 20%. "Несмотря на блокировку для авторов возможностей по монетизации, YouTube продолжает быть главным видеохостингом, выполняющим для россиян роль интернет-телевизора", - подчеркнули в компании.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221024/vkontakte-1826201546.html

https://ria.ru/20221018/ottsy-1824889917.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, youtube, одноклассники, telegram