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Аналитики посчитали число активных авторов в соцсетях в России - РИА Новости, 16.11.2022
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Аналитики посчитали число активных авторов в соцсетях в России
Аналитики посчитали число активных авторов в соцсетях в России - РИА Новости, 16.11.2022
Аналитики посчитали число активных авторов в соцсетях в России
Число активных авторов в социальных медиа в России составило 62,2 миллиона, при этом рост объема создаваемого авторами за октябрь контента составил 36% по... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:17
2022-11-16T09:18
общество
технологии
россия
youtube
одноклассники
telegram
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число активных авторов в социальных медиа в России составило 62,2 миллиона, при этом рост объема создаваемого авторами за октябрь контента составил 36% по отношению к октябрю 2021 года, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, с которыми ознакомилось РИА Новости.Исследование также показало, что авторы написали более 1,5 миллиарда постов, репостов и комментариев.Исследование также показало, что социальная сеть "Одноклассники" обогнала Instagram* по объему контента. Мессенджер Telegram также показал рекордный относительный прирост числа авторов сразу на 144%."ВКонтакте" за год вырос и в авторах – плюс 18%, и в контенте – плюс 16%. По авторам "ВКонтакте" обогнал несколько лет лидировавший Instagram*, по объему контента – упрочил свое бессменное лидерство", - отметили в Brand Analytics.Аналитики также посмотрели и видеохостинг YouTube. Там снижение объема публикуемого контента на 14% оказалось в два раза меньшим, чем снижение числа активных авторов – минус 28%. Как отмечается в исследовании, оставшиеся авторы демонстрируют большую активность – она выросла на 20%. "Несмотря на блокировку для авторов возможностей по монетизации, YouTube продолжает быть главным видеохостингом, выполняющим для россиян роль интернет-телевизора", - подчеркнули в компании.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221024/vkontakte-1826201546.html
https://ria.ru/20221018/ottsy-1824889917.html
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общество, технологии, россия, youtube, одноклассники, telegram
Общество, Технологии, Россия, YouTube, Одноклассники, Telegram
09:17 16.11.2022 (обновлено: 09:18 16.11.2022)
 
Аналитики посчитали число активных авторов в соцсетях в России

Brand Analytics: число активных авторов в соцсетях в России превысило 62 миллиона человек

© Brand AnalyticsАвторы соцмедиа в России (2021-2022)
Авторы соцмедиа в России (2021-2022)
© Brand Analytics
Авторы соцмедиа в России (2021-2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число активных авторов в социальных медиа в России составило 62,2 миллиона, при этом рост объема создаваемого авторами за октябрь контента составил 36% по отношению к октябрю 2021 года, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исследование также показало, что авторы написали более 1,5 миллиарда постов, репостов и комментариев.
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Исследование также показало, что социальная сеть "Одноклассники" обогнала Instagram* по объему контента. Мессенджер Telegram также показал рекордный относительный прирост числа авторов сразу на 144%.
"ВКонтакте" за год вырос и в авторах – плюс 18%, и в контенте – плюс 16%. По авторам "ВКонтакте" обогнал несколько лет лидировавший Instagram*, по объему контента – упрочил свое бессменное лидерство", - отметили в Brand Analytics.
© Brand AnalyticsКонтент соцмедиа в России (2021-2022)
Контент соцмедиа в России (2021-2022)
1 из 3
Контент соцмедиа в России (2021-2022)
© Brand Analytics
© Brand AnalyticsСоциальные медиа в России
Социальные медиа в России
2 из 3
Социальные медиа в России
© Brand Analytics
© Brand AnalyticsСравнение соцсетей по полу авторов
Сравнение соцсетей по полу авторов
3 из 3
Сравнение соцсетей по полу авторов
© Brand Analytics
1 из 3
Контент соцмедиа в России (2021-2022)
© Brand Analytics
2 из 3
Социальные медиа в России
© Brand Analytics
3 из 3
Сравнение соцсетей по полу авторов
© Brand Analytics
Аналитики также посмотрели и видеохостинг YouTube. Там снижение объема публикуемого контента на 14% оказалось в два раза меньшим, чем снижение числа активных авторов – минус 28%. Как отмечается в исследовании, оставшиеся авторы демонстрируют большую активность – она выросла на 20%. "Несмотря на блокировку для авторов возможностей по монетизации, YouTube продолжает быть главным видеохостингом, выполняющим для россиян роль интернет-телевизора", - подчеркнули в компании.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ОбществоТехнологииРоссияYouTubeОдноклассникиTelegram
 
 
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