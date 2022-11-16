https://ria.ru/20221116/sokrascheniya-1831802732.html

СМИ: Amazon начал увольнять сотрудников

СМИ: Amazon начал увольнять сотрудников - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ: Amazon начал увольнять сотрудников

Онлайн-ритейлер Amazon начал запланированные сокращения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T04:36

2022-11-16T04:36

2022-11-16T04:36

в мире

технологии

сша

канада

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615808_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_83dc49ac2409ab599c968f5c969a4cc5.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon начал запланированные сокращения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников - около 3% от корпоративного штаба компании."Amazon начал увольнять сотрудников... Компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся (голосовым помощником) Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют", - говорится в сообщении телеканала.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

https://ria.ru/20221114/amazon-1831461114.html

сша

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, канада, китай