https://ria.ru/20221116/soglasie-1831844777.html
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом - РИА Новости, 16.11.2022
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом
Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия народов, которые живут в России, является неизменным и ключевым... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:33
2022-11-16T10:33
2022-11-16T10:33
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия народов, которые живут в России, является неизменным и ключевым приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин."В нашей стране на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей. Традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия – гордость и общее достояние народа России. И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур – в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов", - говорится в приветственной телеграмме участникам, гостям и организаторам Всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие", опубликованной на сайте Кремля.Глава государства отметил, что серьёзным вкладом в развитие и реализацию государственной национальной политики стало создание в 2012 году Совета при президенте России по межнациональным отношениям."За прошедшее время Совет в полной мере доказал свою эффективность, многое сделал для консолидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в целях решения актуальных задач в сфере межнациональных отношений", - подчеркнул Путин.Он выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а предложения и рекомендации участников обязательно будут востребованы в работе Совета.Конференция приурочена к 10-летию деятельности Совета при президенте России по межнациональным отношениям и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ.
https://ria.ru/20221115/politika-1831644537.html
https://ria.ru/20221115/istoriya-1831643095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом
Путин назвал обеспечение межнационального согласия одним из ключевых приоритетов в России
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия народов, которые живут в России, является неизменным и ключевым приоритетом, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"В нашей стране на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей. Традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия – гордость и общее достояние народа России. И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур – в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов", - говорится в приветственной телеграмме участникам, гостям и организаторам Всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие", опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что серьёзным вкладом в развитие и реализацию государственной национальной политики стало создание в 2012 году Совета при президенте России по межнациональным отношениям.
"За прошедшее время Совет в полной мере доказал свою эффективность, многое сделал для консолидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в целях решения актуальных задач в сфере межнациональных отношений", - подчеркнул Путин.
Он выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а предложения и рекомендации участников обязательно будут востребованы в работе Совета.
Конференция приурочена к 10-летию деятельности Совета при президенте России по межнациональным отношениям и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ.