Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/soglasie-1831844777.html
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом - РИА Новости, 16.11.2022
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом
Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия народов, которые живут в России, является неизменным и ключевым... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:33
2022-11-16T10:33
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия народов, которые живут в России, является неизменным и ключевым приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин."В нашей стране на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей. Традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия – гордость и общее достояние народа России. И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур – в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов", - говорится в приветственной телеграмме участникам, гостям и организаторам Всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие", опубликованной на сайте Кремля.Глава государства отметил, что серьёзным вкладом в развитие и реализацию государственной национальной политики стало создание в 2012 году Совета при президенте России по межнациональным отношениям."За прошедшее время Совет в полной мере доказал свою эффективность, многое сделал для консолидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в целях решения актуальных задач в сфере межнациональных отношений", - подчеркнул Путин.Он выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а предложения и рекомендации участников обязательно будут востребованы в работе Совета.Конференция приурочена к 10-летию деятельности Совета при президенте России по межнациональным отношениям и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ.
https://ria.ru/20221115/politika-1831644537.html
https://ria.ru/20221115/istoriya-1831643095.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
10:33 16.11.2022
 
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом

Путин назвал обеспечение межнационального согласия одним из ключевых приоритетов в России

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия народов, которые живут в России, является неизменным и ключевым приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нашей стране на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей. Традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия – гордость и общее достояние народа России. И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур – в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов", - говорится в приветственной телеграмме участникам, гостям и организаторам Всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие", опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что серьёзным вкладом в развитие и реализацию государственной национальной политики стало создание в 2012 году Совета при президенте России по межнациональным отношениям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 15:06
Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов
"За прошедшее время Совет в полной мере доказал свою эффективность, многое сделал для консолидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в целях решения актуальных задач в сфере межнациональных отношений", - подчеркнул Путин.
Он выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а предложения и рекомендации участников обязательно будут востребованы в работе Совета.
Конференция приурочена к 10-летию деятельности Совета при президенте России по межнациональным отношениям и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ.
Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Федерального медико-биологического агентства - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 15:03
Путин раскрыл цель попыток фальсификации истории
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала