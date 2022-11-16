https://ria.ru/20221116/sklad-1831839450.html

Бизнес-омбудсмен: создание бондового склада сократит срок доставки товаров

Бизнес-омбудсмен: создание бондового склада сократит срок доставки товаров - РИА Новости, 16.11.2022

Бизнес-омбудсмен: создание бондового склада сократит срок доставки товаров

Создание бондового склада позволит значительно сократить срок доставки товаров покупателю и расширит возможности торговых интернет-площадок, заявил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:15

2022-11-16T10:15

2022-11-16T10:15

республика татарстан

экономика

технологии

фарид абдулганиев

рустам минниханов

михаил мишустин

россия

почта россии

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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Создание бондового склада позволит значительно сократить срок доставки товаров покупателю и расширит возможности торговых интернет-площадок, заявил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 ноября подписал постановление правительства, согласно которому эксперимент по покупке товаров через интернет физлицами с использованием бондовых складов начнется 1 апреля 2023 года и закончится 1 апреля 2024 года. Контроль за проведением эксперимента будут осуществлять Минфин, Минэкономразвития и Росаккредитация.Бизнес-омбудсмен Татарстана отметил, что в республике существуют все необходимые условия для успешной реализации эксперимента: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, развитый рынок интернет-торговли, оптимальное географическое расположение и поддержка республиканских органов власти.Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей напомнил, что в конце июля 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра РФ обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первого в России бондового склада. Глава региона отмечал, что из-за отсутствия такого склада в России тормозится развитие интернет-торговли. Республика фактически стала инициатором проекта создания бондовых складов в России.В августе 2020 года Минниханов подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первого в России бондового склада с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России", расположенного в международном аэропорту "Казань".

https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

https://ria.ru/20221108/wildberries-1829869604.html

россия

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экономика, технологии, фарид абдулганиев, рустам минниханов, михаил мишустин, россия, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика татарстан (татарстан)