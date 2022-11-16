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Бизнес-омбудсмен: создание бондового склада сократит срок доставки товаров - РИА Новости, 16.11.2022
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https://ria.ru/20221116/sklad-1831839450.html
Бизнес-омбудсмен: создание бондового склада сократит срок доставки товаров
Бизнес-омбудсмен: создание бондового склада сократит срок доставки товаров - РИА Новости, 16.11.2022
Бизнес-омбудсмен: создание бондового склада сократит срок доставки товаров
Создание бондового склада позволит значительно сократить срок доставки товаров покупателю и расширит возможности торговых интернет-площадок, заявил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:15
2022-11-16T10:15
республика татарстан
экономика
технологии
фарид абдулганиев
рустам минниханов
михаил мишустин
россия
почта россии
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Создание бондового склада позволит значительно сократить срок доставки товаров покупателю и расширит возможности торговых интернет-площадок, заявил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 ноября подписал постановление правительства, согласно которому эксперимент по покупке товаров через интернет физлицами с использованием бондовых складов начнется 1 апреля 2023 года и закончится 1 апреля 2024 года. Контроль за проведением эксперимента будут осуществлять Минфин, Минэкономразвития и Росаккредитация.Бизнес-омбудсмен Татарстана отметил, что в республике существуют все необходимые условия для успешной реализации эксперимента: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, развитый рынок интернет-торговли, оптимальное географическое расположение и поддержка республиканских органов власти.Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей напомнил, что в конце июля 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра РФ обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первого в России бондового склада. Глава региона отмечал, что из-за отсутствия такого склада в России тормозится развитие интернет-торговли. Республика фактически стала инициатором проекта создания бондовых складов в России.В августе 2020 года Минниханов подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первого в России бондового склада с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России", расположенного в международном аэропорту "Казань".
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экономика, технологии, фарид абдулганиев, рустам минниханов, михаил мишустин, россия, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Фарид Абдулганиев, Рустам Минниханов, Михаил Мишустин, Россия, Почта России, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Республика Татарстан (Татарстан)
10:15 16.11.2022
 
Бизнес-омбудсмен: создание бондового склада сократит срок доставки товаров

Бизнес-омбудсмен Абдулганиев: создание бондового склада сократит срок доставки товаров

© Фото : уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателейУполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев
Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей
Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Создание бондового склада позволит значительно сократить срок доставки товаров покупателю и расширит возможности торговых интернет-площадок, заявил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 ноября подписал постановление правительства, согласно которому эксперимент по покупке товаров через интернет физлицами с использованием бондовых складов начнется 1 апреля 2023 года и закончится 1 апреля 2024 года. Контроль за проведением эксперимента будут осуществлять Минфин, Минэкономразвития и Росаккредитация.
"Создание бондового склада позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю, при этом расширятся возможности торговых интернет-площадок, а граждане смогут получать свои покупки быстрее и удобнее", - сказал Абдулганиев.
Бизнес-омбудсмен Татарстана отметил, что в республике существуют все необходимые условия для успешной реализации эксперимента: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, развитый рынок интернет-торговли, оптимальное географическое расположение и поддержка республиканских органов власти.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Товар в пути: российские маркетплейсы завалили контрафактом
Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей напомнил, что в конце июля 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра РФ обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первого в России бондового склада. Глава региона отмечал, что из-за отсутствия такого склада в России тормозится развитие интернет-торговли. Республика фактически стала инициатором проекта создания бондовых складов в России.
В августе 2020 года Минниханов подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первого в России бондового склада с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России", расположенного в международном аэропорту "Казань".
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Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииФарид АбдулганиевРустам МиннихановМихаил МишустинРоссияПочта РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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