Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов
Силуанов: Россия поддержала продление зерновой сделки, но с контролем направления поставок
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" высказалась за продолжение зерновой сделки, но с контролем пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в нуждающиеся страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна, с тем, чтобы это зерно шло в нуждающиеся страны", - сказал Силуанов в интервью телеканалу RT. Он отметил, что на саммите в Индонезии многими странами двадцатки высказывалось предложение о продолжении зерновой сделки. "Мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран, и как раз вопросы потоком зерна в эти страны был одной их тем обсуждения", - пояснил он.
"Сергей Викторович Лавров (глава российского МИД - ред.), выступая на саммите лидеров, заявил, что мы за продолжение зерновой сделки, но мы за то, чтобы то зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запада, и не в страны с европейскими экономиками, как сейчас это происходит", - добавил глава российского Минфина.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Накануне во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.