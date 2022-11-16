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Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов - РИА Новости, 16.11.2022
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Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов
Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов - РИА Новости, 16.11.2022
Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов
Россия на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" высказалась за продолжение зерновой сделки, но с контролем пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:54
2022-11-16T14:54
экономика
антон силуанов
россия
большая двадцатка
зерновая сделка
саммит g20
оон
турция
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" высказалась за продолжение зерновой сделки, но с контролем пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в нуждающиеся страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Сергей Викторович Лавров (глава российского МИД - ред.), выступая на саммите лидеров, заявил, что мы за продолжение зерновой сделки, но мы за то, чтобы то зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запада, и не в страны с европейскими экономиками, как сейчас это происходит", - добавил глава российского Минфина.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Накануне во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
https://ria.ru/20221115/zerno-1831574484.html
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831585432.html
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экономика, антон силуанов, россия, большая двадцатка, зерновая сделка, саммит g20, оон, турция, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Большая двадцатка, зерновая сделка, Саммит G20, ООН, Турция, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
14:54 16.11.2022
 
Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов

Силуанов: Россия поддержала продление зерновой сделки, но с контролем направления поставок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" высказалась за продолжение зерновой сделки, но с контролем пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в нуждающиеся страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна, с тем, чтобы это зерно шло в нуждающиеся страны", - сказал Силуанов в интервью телеканалу RT. Он отметил, что на саммите в Индонезии многими странами двадцатки высказывалось предложение о продолжении зерновой сделки. "Мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран, и как раз вопросы потоком зерна в эти страны был одной их тем обсуждения", - пояснил он.
"Сергей Викторович Лавров (глава российского МИД - ред.), выступая на саммите лидеров, заявил, что мы за продолжение зерновой сделки, но мы за то, чтобы то зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запада, и не в страны с европейскими экономиками, как сейчас это происходит", - добавил глава российского Минфина.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Накануне во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияБольшая двадцатказерновая сделкаСаммит G20ООНТурцияМинистерство финансов РФ (Минфин России)В мире
 
 
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