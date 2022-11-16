https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html

Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов

Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов - РИА Новости, 16.11.2022

Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов

Россия на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" высказалась за продолжение зерновой сделки, но с контролем пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:54

2022-11-16T14:54

2022-11-16T14:54

экономика

антон силуанов

россия

большая двадцатка

зерновая сделка

саммит g20

оон

турция

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" высказалась за продолжение зерновой сделки, но с контролем пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в нуждающиеся страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Сергей Викторович Лавров (глава российского МИД - ред.), выступая на саммите лидеров, заявил, что мы за продолжение зерновой сделки, но мы за то, чтобы то зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запада, и не в страны с европейскими экономиками, как сейчас это происходит", - добавил глава российского Минфина.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Накануне во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.

https://ria.ru/20221115/zerno-1831574484.html

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831585432.html

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экономика, антон силуанов, россия, большая двадцатка, зерновая сделка, саммит g20, оон, турция, министерство финансов рф (минфин россии), в мире