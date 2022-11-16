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Бойцы "Вагнера" сбили украинский самолет под Артемовском - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/shturmovik-1831809520.html
Бойцы "Вагнера" сбили украинский самолет под Артемовском
Бойцы "Вагнера" сбили украинский самолет под Артемовском - РИА Новости, 16.11.2022
Бойцы "Вагнера" сбили украинский самолет под Артемовском
Бойцы "группы Вагнера" сбили украинский штурмовик из переносного зенитно-ракетного комплекса в ходе боев за пригород Артемовска (украинское название - Бахмут)... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T07:47
2022-11-16T07:51
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
су-25
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы "группы Вагнера" сбили украинский штурмовик из переносного зенитно-ракетного комплекса в ходе боев за пригород Артемовска (украинское название - Бахмут) Опытное, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Это была "сушка" (штурмовик-бомбардировщик - ред.), которая пыталась нанести удар по нашим. Либо Су-25 "Грач", либо Су-24. Времени долго там находиться у меня не было. Надо было срочно менять позицию", - рассказал боец из группы ПВО корреспонденту агентства.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщал что бойцы "группы Вагнера" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска Опытное, окончательно выбив войска Киева из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
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артемовск
киев
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артемовск, киев, донецкая народная республика, су-25, су-24
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Су-25, Су-24
07:47 16.11.2022 (обновлено: 07:51 16.11.2022)
 
Бойцы "Вагнера" сбили украинский самолет под Артемовском

Бойцы "Вагнера" сбили украинский самолет из ПЗРК в ходе боев за пригород Артемовска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер"
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы "группы Вагнера" сбили украинский штурмовик из переносного зенитно-ракетного комплекса в ходе боев за пригород Артемовска (украинское название - Бахмут) Опытное, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Это была "сушка" (штурмовик-бомбардировщик - ред.), которая пыталась нанести удар по нашим. Либо Су-25 "Грач", либо Су-24. Времени долго там находиться у меня не было. Надо было срочно менять позицию", - рассказал боец из группы ПВО корреспонденту агентства.
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщал что бойцы "группы Вагнера" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска Опытное, окончательно выбив войска Киева из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
Бойцы Вагнера о боях против украинских националистов под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
07:25Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Вагнера" рассказали о тактике штурма под Артемовском
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаСу-25Су-24
 
 
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