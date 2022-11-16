https://ria.ru/20221116/puteshestviya-1831956163.html
Эксперты назвали стоимость тура в Москву на новогодние каникулы
Эксперты назвали стоимость тура в Москву на новогодние каникулы - РИА Новости, 16.11.2022
Эксперты назвали стоимость тура в Москву на новогодние каникулы
Туроператоры рассказали, какую сумму нужно приготовить путешественникам для новогодних каникул в Москве, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:37
2022-11-16T16:37
2022-11-16T16:37
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какую сумму нужно приготовить путешественникам для новогодних каникул в Москве, сообщает АТОР.По данным экспертов, в Москве в период зимних праздников номер на двоих в отеле категории три звезды стоит от трех до 4,5 тысячи рублей сутки. За размещение в четырехзвездочной гостинице придется отдать от 3,5 до пяти тысяч рублей за ночь, а в "пятерке" — от шести тысяч.Готовый тур на четыре дня стоит от 14 тысяч рублей на двоих до 45 тысяч, отметили участники рынка. В среднем — чуть больше 20 рублей на двоих. Цена зависит от уровня отеля и наполнения программы. Дорогу при этом придется оплатить отдельно.Путевки в столицу на новогодние праздники россияне обычно приобретают в начале декабря, отмечают участники рынка. Они прогнозируют, что наибольшим спросом будут пользоваться сити-туры продолжительностью на три-четыре дня.
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РИА Новости
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Эксперты назвали стоимость тура в Москву на новогодние каникулы
АТОР: стоимость туров в Москву на новогодние каникулы начинается от 14 тысяч рублей