https://ria.ru/20221116/puteshestviya-1831956163.html

Эксперты назвали стоимость тура в Москву на новогодние каникулы

Эксперты назвали стоимость тура в Москву на новогодние каникулы - РИА Новости, 16.11.2022

Эксперты назвали стоимость тура в Москву на новогодние каникулы

Туроператоры рассказали, какую сумму нужно приготовить путешественникам для новогодних каникул в Москве, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:37

2022-11-16T16:37

2022-11-16T16:37

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какую сумму нужно приготовить путешественникам для новогодних каникул в Москве, сообщает АТОР.По данным экспертов, в Москве в период зимних праздников номер на двоих в отеле категории три звезды стоит от трех до 4,5 тысячи рублей сутки. За размещение в четырехзвездочной гостинице придется отдать от 3,5 до пяти тысяч рублей за ночь, а в "пятерке" — от шести тысяч.Готовый тур на четыре дня стоит от 14 тысяч рублей на двоих до 45 тысяч, отметили участники рынка. В среднем — чуть больше 20 рублей на двоих. Цена зависит от уровня отеля и наполнения программы. Дорогу при этом придется оплатить отдельно.Путевки в столицу на новогодние праздники россияне обычно приобретают в начале декабря, отмечают участники рынка. Они прогнозируют, что наибольшим спросом будут пользоваться сити-туры продолжительностью на три-четыре дня.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год