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Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/prodvizhenie-1832048409.html
Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении
Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.11.2022
Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении
Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:31
2022-11-16T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении.В распоряжении РИА Новости оказались кадры слаженной работы разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной Милиции ДНР на юго-западе от Авдеевки. После обнаружения разведкой живой силы противника в лесополосе с помощью БПЛА координаты с позициями противника были переданы артиллерийским расчетам. Работа по поражению вражеской позиции ведется из 2А36 "Гиацинт-Б" осколочными боеприпасами, что позволяет эффективно поражать живую силу ВФУ.Ранее ВС РФ увеличили активность продвижения на Донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831164984.html
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донецкая народная республика
авдеевка
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Работа разведки и артиллерии на Авдеевском направлении
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в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
19:31 16.11.2022 (обновлено: 19:32 16.11.2022)
 
Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении

Российские военные продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры слаженной работы разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной Милиции ДНР на юго-западе от Авдеевки. После обнаружения разведкой живой силы противника в лесополосе с помощью БПЛА координаты с позициями противника были переданы артиллерийским расчетам. Работа по поражению вражеской позиции ведется из 2А36 "Гиацинт-Б" осколочными боеприпасами, что позволяет эффективно поражать живую силу ВФУ.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 14:11Специальная военная операция на Украине
ВС России сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР
Ранее ВС РФ увеличили активность продвижения на Донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.
С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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