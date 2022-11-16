https://ria.ru/20221116/prodvizhenie-1832048409.html
Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении
Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.11.2022
Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении
Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:31
2022-11-16T19:31
2022-11-16T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении.В распоряжении РИА Новости оказались кадры слаженной работы разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной Милиции ДНР на юго-западе от Авдеевки. После обнаружения разведкой живой силы противника в лесополосе с помощью БПЛА координаты с позициями противника были переданы артиллерийским расчетам. Работа по поражению вражеской позиции ведется из 2А36 "Гиацинт-Б" осколочными боеприпасами, что позволяет эффективно поражать живую силу ВФУ.Ранее ВС РФ увеличили активность продвижения на Донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831164984.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа разведки и артиллерии на Авдеевском направлении
Работа разведки и артиллерии на Авдеевском направлении
2022-11-16T19:31
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
19:31 16.11.2022 (обновлено: 19:32 16.11.2022)
Российские военные продолжают продвижение на Авдеевском направлении
Российские военные продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении