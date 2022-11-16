https://ria.ru/20221116/podpiski-1831805517.html

Маск отсрочил возобновление продажи подписок Twitter Blue

Маск отсрочил возобновление продажи подписок Twitter Blue - РИА Новости, 16.11.2022

Маск отсрочил возобновление продажи подписок Twitter Blue

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue отложено до 29 ноября. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T06:14

2022-11-16T06:14

2022-11-16T06:15

в мире

технологии

илон маск

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue отложено до 29 ноября.Ранее газета Washington Post со ссылкой на разосланное сотрудникам письмо сообщила, что 10 ноября в компании Twitter приняли решение приостановить продажу подписок, чтобы решить проблему с аккаунтами, выдающими себя за другие лица. При этом издание утверждало, что, несмотря на ограничение продажи подписки, обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям. Маск 13 ноября заявил, что продажа подписок может возобновиться к концу этой недели."Перезапуск Blue Verified отложен до 29 ноября, чтобы удостовериться в надежности (подписки)", - написал Маск на своей странице в Twitter.Новый владелец платформы подчеркнул, что в обновленной версии подписки изменение ранее подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации и вернуть ее можно будет только после того, как соцсеть подтвердит, что новое имя пользователя соответствует условиям пользовательского соглашения.Платная подписка Twitter Blue среди прочего позволяет пользователям получить в социальной сети "синюю галочку", которая ранее означала, что аккаунт верифицирован.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. В конце октября новым владельцем компании стал американский предприниматель Илон Маск, который купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221114/mask-1831366712.html

https://ria.ru/20221110/twitter-1830465259.html

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в мире, технологии, илон маск