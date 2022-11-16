Рейтинг@Mail.ru
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/podderzhka-1832067723.html
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 16.11.2022
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине
​​США нацелены оказывать военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется", заявил на пресс-конференции в среду председатель Комитета начальников штабов... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T21:15
2022-11-16T21:44
сша
украина
министерство обороны сша
в мире
марк милли
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. ​​США нацелены оказывать военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется", заявил на пресс-конференции в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли."Украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них, они не хотят чтобы американские, британские немецкие или французские солдаты или еще кто-нибудь сражался за них", - заявил представитель оборонного ведомства США. По его словам, ВС Украины "будут биться за себя сами, все, о чем они просят - возможность для ведения боев, и мы готовы предоставлять это", - подчеркнул представитель Пентагона.
https://ria.ru/20221114/evrosoyuz-1831288019.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, министерство обороны сша, в мире, марк милли, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
США, Украина, Министерство обороны США, В мире, Марк Милли, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
21:15 16.11.2022 (обновлено: 21:44 16.11.2022)
 
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине

Американские военные намерены продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется"

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. ​​США нацелены оказывать военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется", заявил на пресс-конференции в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Мы продолжим поддерживать (Украину) столько, сколько потребуется", - сказал Милли, подчеркнув, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины поставками лучшего из возможного оборудования с тем, чтобы обеспечить их сильные позиции на поле боя против русских".
"Украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них, они не хотят чтобы американские, британские немецкие или французские солдаты или еще кто-нибудь сражался за них", - заявил представитель оборонного ведомства США. По его словам, ВС Украины "будут биться за себя сами, все, о чем они просят - возможность для ведения боев, и мы готовы предоставлять это", - подчеркнул представитель Пентагона.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 11:08
В ЕС считают правильной стратегию военной поддержки Киева, заявил Боррель
 
СШАУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреМарк МиллиВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала