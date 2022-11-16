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США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине

США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 16.11.2022

США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине

​​США нацелены оказывать военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется", заявил на пресс-конференции в среду председатель Комитета начальников штабов... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:15

2022-11-16T21:15

2022-11-16T21:44

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. ​​США нацелены оказывать военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется", заявил на пресс-конференции в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли."Украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них, они не хотят чтобы американские, британские немецкие или французские солдаты или еще кто-нибудь сражался за них", - заявил представитель оборонного ведомства США. По его словам, ВС Украины "будут биться за себя сами, все, о чем они просят - возможность для ведения боев, и мы готовы предоставлять это", - подчеркнул представитель Пентагона.

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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, марк милли, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины