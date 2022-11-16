https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831866441.html

Татарстан расширил меры поддержки на семьи участников СВО

Татарстан расширил меры поддержки на семьи участников СВО - РИА Новости, 16.11.2022

Татарстан расширил меры поддержки на семьи участников СВО

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому меры поддержки семей мобилизованных жителей республики распространяются и... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:45

2022-11-16T11:45

2022-11-16T11:45

республика татарстан

общество

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому меры поддержки семей мобилизованных жителей республики распространяются и на членов семей добровольцев, сотрудников региональных подразделений Росгвардии, ФСБ, МВД, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.Согласно внесенным изменениям само постановление называется теперь "О дополнительных мерах поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, и семей граждан, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции (ранее - "О дополнительных мерах поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации").Пенсионеры из семей участников СВО в Татарстане теперь могут претендовать на первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение. Пожилым людям и инвалидам I и II групп будут бесплатно предоставляться социальные услуги на дому, также членам семей названных категорий предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.Семьи с детьми от 7 до 17 лет получат первоочередное право при обеспечении путевками на отдых, семьи с новорожденными детьми – подарочные комплекты с детскими принадлежностями. Бесплатное одноразовое горячее питание предусмотрено для студентов-очников государственных профессиональных образовательных организаций Татарстана, двухразовое (завтрак и обед) – для школьников.Ранее решением правительства республики для несовершеннолетних детей мобилизованных жителей Татарстана были установлены единовременные выплаты по 20 тысяч рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов позднее поручил установить аналогичную выплату для детей добровольцев. Парламент республики принял законопроект, освобождающий мобилизованных от уплаты транспортного налога.

https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html

https://ria.ru/20221107/tatarstan-1829747456.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, рустам минниханов