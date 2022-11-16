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Татарстан расширил меры поддержки на семьи участников СВО - РИА Новости, 16.11.2022
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Татарстан расширил меры поддержки на семьи участников СВО
Татарстан расширил меры поддержки на семьи участников СВО - РИА Новости, 16.11.2022
Татарстан расширил меры поддержки на семьи участников СВО
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому меры поддержки семей мобилизованных жителей республики распространяются и... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:45
2022-11-16T11:45
республика татарстан
общество
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому меры поддержки семей мобилизованных жителей республики распространяются и на членов семей добровольцев, сотрудников региональных подразделений Росгвардии, ФСБ, МВД, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.Согласно внесенным изменениям само постановление называется теперь "О дополнительных мерах поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, и семей граждан, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции (ранее - "О дополнительных мерах поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации").Пенсионеры из семей участников СВО в Татарстане теперь могут претендовать на первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение. Пожилым людям и инвалидам I и II групп будут бесплатно предоставляться социальные услуги на дому, также членам семей названных категорий предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.Семьи с детьми от 7 до 17 лет получат первоочередное право при обеспечении путевками на отдых, семьи с новорожденными детьми – подарочные комплекты с детскими принадлежностями. Бесплатное одноразовое горячее питание предусмотрено для студентов-очников государственных профессиональных образовательных организаций Татарстана, двухразовое (завтрак и обед) – для школьников.Ранее решением правительства республики для несовершеннолетних детей мобилизованных жителей Татарстана были установлены единовременные выплаты по 20 тысяч рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов позднее поручил установить аналогичную выплату для детей добровольцев. Парламент республики принял законопроект, освобождающий мобилизованных от уплаты транспортного налога.
https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html
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общество, рустам минниханов
Республика Татарстан, Общество, Рустам Минниханов
11:45 16.11.2022
 

Татарстан расширил меры поддержки на семьи участников СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПремьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому меры поддержки семей мобилизованных жителей республики распространяются и на членов семей добровольцев, сотрудников региональных подразделений Росгвардии, ФСБ, МВД, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Центр Лисичанска - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 14:29Республика Татарстан
Жители Казани собрали сто тонн гуманитарной помощи для Лисичанска
Согласно внесенным изменениям само постановление называется теперь "О дополнительных мерах поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, и семей граждан, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции (ранее - "О дополнительных мерах поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации").
Пенсионеры из семей участников СВО в Татарстане теперь могут претендовать на первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение. Пожилым людям и инвалидам I и II групп будут бесплатно предоставляться социальные услуги на дому, также членам семей названных категорий предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Семьи с детьми от 7 до 17 лет получат первоочередное право при обеспечении путевками на отдых, семьи с новорожденными детьми – подарочные комплекты с детскими принадлежностями. Бесплатное одноразовое горячее питание предусмотрено для студентов-очников государственных профессиональных образовательных организаций Татарстана, двухразовое (завтрак и обед) – для школьников.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:49Республика Татарстан
Минниханов посетил пункты сбора и подготовки мобилизованных в Татарстане
Ранее решением правительства республики для несовершеннолетних детей мобилизованных жителей Татарстана были установлены единовременные выплаты по 20 тысяч рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов позднее поручил установить аналогичную выплату для детей добровольцев. Парламент республики принял законопроект, освобождающий мобилизованных от уплаты транспортного налога.
 
Республика ТатарстанОбществоРустам Минниханов
 
 
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