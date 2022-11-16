https://ria.ru/20221116/peregovory-1831961851.html

Переговоры по погранпереходу с КНР в Забайкалье близки к финалу

Переговоры по погранпереходу с КНР в Забайкалье близки к финалу - РИА Новости, 16.11.2022

Переговоры по погранпереходу с КНР в Забайкалье близки к финалу

Переговоры по созданию нового погранперехода на границе с Китаем в Забайкальском крае близки к финалу, его параметры будут обсуждаться на заседании... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:46

2022-11-16T15:46

2022-11-16T15:46

россия-китай: главное

александр осипов

алексей чекунков

юрий трутнев

китай

россия

забайкальский край

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ЧИТА, 16 ноя - РИА Новости. Переговоры по созданию нового погранперехода на границе с Китаем в Забайкальском крае близки к финалу, его параметры будут обсуждаться на заседании российско-китайской межправкомиссии в четверг, сообщил РИА Новости Александр Осипов.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в сентябре в интервью РИА Новости рассказал о планах обсуждения с Китаем строительства нового погранперехода в селе Староцурухайтуй в Забайкалье. Он уточнял, что там необходимо строить железнодорожную ветку со стороны России и Китая.Глава региона уточнил, что Забайкалье готово экспортировать в Китай уголь, есть также большие объемы разных обработанных и необработанных ресурсов. "При том, что у страны большие потребности сейчас, и Забайкальский край транзитёром выступает. Поэтому это только наших 30 миллионов тонн, помимо этого ещё вся страна в эту сторону стоит в очередях, ломится", - добавил он.Ситуацию на Восточном полигоне железных дорог в целом он оценил как напряженную.Вице-премьер России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее сообщал, что по Восточному полигону железных дорог не перевезено 78 миллионов тонн грузов. Он отметил, что дефицит будет возрастать, если не начать работу.

https://ria.ru/20221027/perevozki-1827154614.html

китай

россия

забайкальский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр осипов, алексей чекунков, юрий трутнев, китай, россия, забайкальский край