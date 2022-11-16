https://ria.ru/20221116/peregovory-1831961851.html
Переговоры по погранпереходу с КНР в Забайкалье близки к финалу
Переговоры по погранпереходу с КНР в Забайкалье близки к финалу - РИА Новости, 16.11.2022
Переговоры по погранпереходу с КНР в Забайкалье близки к финалу
Переговоры по созданию нового погранперехода на границе с Китаем в Забайкальском крае близки к финалу, его параметры будут обсуждаться на заседании... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:46
2022-11-16T15:46
2022-11-16T15:46
россия-китай: главное
александр осипов
алексей чекунков
юрий трутнев
китай
россия
забайкальский край
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ЧИТА, 16 ноя - РИА Новости. Переговоры по созданию нового погранперехода на границе с Китаем в Забайкальском крае близки к финалу, его параметры будут обсуждаться на заседании российско-китайской межправкомиссии в четверг, сообщил РИА Новости Александр Осипов.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в сентябре в интервью РИА Новости рассказал о планах обсуждения с Китаем строительства нового погранперехода в селе Староцурухайтуй в Забайкалье. Он уточнял, что там необходимо строить железнодорожную ветку со стороны России и Китая.Глава региона уточнил, что Забайкалье готово экспортировать в Китай уголь, есть также большие объемы разных обработанных и необработанных ресурсов. "При том, что у страны большие потребности сейчас, и Забайкальский край транзитёром выступает. Поэтому это только наших 30 миллионов тонн, помимо этого ещё вся страна в эту сторону стоит в очередях, ломится", - добавил он.Ситуацию на Восточном полигоне железных дорог в целом он оценил как напряженную.Вице-премьер России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее сообщал, что по Восточному полигону железных дорог не перевезено 78 миллионов тонн грузов. Он отметил, что дефицит будет возрастать, если не начать работу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов, алексей чекунков, юрий трутнев, китай, россия, забайкальский край
Россия-Китай: Главное, Александр Осипов, Алексей Чекунков, Юрий Трутнев, Китай, Россия, Забайкальский край
ЧИТА, 16 ноя - РИА Новости. Переговоры по созданию нового погранперехода на границе с Китаем в Забайкальском крае близки к финалу, его параметры будут обсуждаться на заседании российско-китайской межправкомиссии в четверг, сообщил РИА Новости Александр Осипов.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
в сентябре в интервью РИА Новости рассказал о планах обсуждения с Китаем строительства нового погранперехода в селе Староцурухайтуй в Забайкалье. Он уточнял, что там необходимо строить железнодорожную ветку со стороны России
и Китая.
"Грузовая база там набирается с лихвой за 45 миллионов тонн и китайской, и российской стороной. Идут переговоры и на межпровинциальном уровне России и Китая, и на уровне национальном. Насколько я знаю, планируется, что близкие к финалу обсуждения должны быть во время российско-китайской межправительственной комиссии, которая должна быть буквально завтра. Договоренности о создании и параметры пунктов пропуска - они фиксируются межправительственными комиссиями", - заявил Осипов.
Глава региона уточнил, что Забайкалье готово экспортировать в Китай уголь, есть также большие объемы разных обработанных и необработанных ресурсов. "При том, что у страны большие потребности сейчас, и Забайкальский край транзитёром выступает. Поэтому это только наших 30 миллионов тонн, помимо этого ещё вся страна в эту сторону стоит в очередях, ломится", - добавил он.
Ситуацию на Восточном полигоне железных дорог в целом он оценил как напряженную.
"Он был всегда перегружен. Просто все понимают, что потенциал дополнительных 100 миллионов есть, а туда и килограмма лишнего не провезти уже сейчас. Это не первый год такая ситуация. Поэтому за любым расширением БАМа и Транссиба мгновенно эти возможности забиваются. Поэтому здесь по отношению к нынешним пропускным способностям безразмерный спрос", - добавил Осипов.
Вице-премьер России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
ранее сообщал, что по Восточному полигону железных дорог не перевезено 78 миллионов тонн грузов. Он отметил, что дефицит будет возрастать, если не начать работу.