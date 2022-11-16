https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1832060494.html
США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию
США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию - РИА Новости, 16.11.2022
США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию
США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования инцидента, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:33
2022-11-16T20:33
2022-11-16T21:00
в мире
сша
россия
польша
инцидент с падением ракет в польше
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования инцидента, заявила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, ее письменное заявление распространила американская администрация.По словам чиновницы, в Белом доме "полностью доверяют" проводимому Варшавой расследованию и не собираются опережать события, вынося оценки до окончания сбора всей необходимой информации."Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом (срабатывания. — Прим. ред.) ракеты украинской ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше", — подчеркнула Уотсон.Она добавила, что Вашингтон продолжит "прозрачно оценивать события" и делиться любой новой информацией по мере ее поступленияНакануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с бывшей советской республикой упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.
https://ria.ru/20221116/polsha-1832058315.html
https://ria.ru/20221116/pomosch-1832047313.html
https://ria.ru/20221116/obvineniya-1832051235.html
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в мире, сша, россия, польша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, США, Россия, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше
20:33 16.11.2022 (обновлено: 21:00 16.11.2022)
США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию
Белый дом: США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования инцидента, заявила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, ее письменное заявление распространила американская администрация.
"Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет право на самооборону", — сказала она.
По словам чиновницы, в Белом доме "полностью доверяют" проводимому Варшавой расследованию и не собираются опережать события, вынося оценки до окончания сбора всей необходимой информации.
"Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом (срабатывания. — Прим. ред.) ракеты украинской ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше", — подчеркнула Уотсон.
Она добавила, что Вашингтон продолжит "прозрачно оценивать события" и делиться любой новой информацией по мере ее поступления
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве
на границе с бывшей советской республикой упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши
заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда
отметил, что точной информации пока нет. Варшава
после инцидента созвала Совет НАТО
в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы
о причастности Москвы
— провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден
по итогам экстренной встречи лидеров стран G7
, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне
заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.