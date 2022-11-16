https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1832060494.html

США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию

США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию - РИА Новости, 16.11.2022

США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию

США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования инцидента, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:33

2022-11-16T20:33

2022-11-16T21:00

в мире

сша

россия

польша

инцидент с падением ракет в польше

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования инцидента, заявила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, ее письменное заявление распространила американская администрация.По словам чиновницы, в Белом доме "полностью доверяют" проводимому Варшавой расследованию и не собираются опережать события, вынося оценки до окончания сбора всей необходимой информации."Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом (срабатывания. — Прим. ред.) ракеты украинской ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше", — подчеркнула Уотсон.Она добавила, что Вашингтон продолжит "прозрачно оценивать события" и делиться любой новой информацией по мере ее поступленияНакануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с бывшей советской республикой упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

https://ria.ru/20221116/polsha-1832058315.html

https://ria.ru/20221116/pomosch-1832047313.html

https://ria.ru/20221116/obvineniya-1832051235.html

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в мире, сша, россия, польша, инцидент с падением ракет в польше